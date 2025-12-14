Le HC Neuchâtel Université sans pitié

Le HC Neuchâtel Université a profité de la venue d’Adelboden, lanterne rouge, pour améliorer sa différence de buts samedi en 1re ligue de hockey sur glace. Le club universitaire s’est en effet imposé 7-2. Sept buts inscrits par six joueurs différents. L'équipe d'Eric Lamoureux a toutefois dû attendre le dernier quart d’heure de jeu pour réellement faire la différence, en inscrivant quatre buts en une dizaine de minutes.

Au classement, le HC Neuchâtel Université revient à la hauteur de Wicki-Münsingen, à la 2e place, mais avec un moins bon goalaverage. /mne