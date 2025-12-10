Six prolongations au HC La Chaux-de-Fonds

Le club de Swiss League annonce la prolongation de six joueurs majeurs de son effectif. Damian ...
Six prolongations au HC La Chaux-de-Fonds

Le club de Swiss League annonce la prolongation de six joueurs majeurs de son effectif. Damian Gehringer et Thibault Frossard ont signé pour une saison supplémentaire, Michael Loosli, Anthony Huguenin, Oliver Achermann et Loïc In-Albon pour deux ans.

Anthony Huguenin continuera de patiner sous les couleurs du HC La Chaux-de-Fonds ces deux prochaines saisons. (Photo : Bertrand Pfaff) Anthony Huguenin continuera de patiner sous les couleurs du HC La Chaux-de-Fonds ces deux prochaines saisons. (Photo : Bertrand Pfaff)

Pluie de prolongations au HC La Chaux-de-Fonds. Le club de Swiss League de hockey sur glace annonce mercredi que six « joueurs clés » de son effectif poursuivront l’aventure aux Mélèzes ses prochaines saisons. Le défenseur Damian Gehringer et l’attaquant Thibault Frossard ont signé une entente pour une saison supplémentaire. De leur côté, Michael Loosli, Oliver Achermann, Loïc In-Albon et Anthony Huguenin ont prolongé leur contrat pour deux saisons, soit jusqu’en 2028.

« Nous sommes très contents de pouvoir compter sur ces six joueurs pour la suite. Ils font partie du noyau de l’équipe et c’était important pour nous de les prolonger. Ce sont des gars solides, sur la glace comme dans le vestiaire, et ils représentent parfaitement ce qu’on veut construire pour les prochaines saisons », explique Loïc Burkhalter, directeur sportif des Abeilles, cité dans un communiqué. /comm-gjo


