Stefan Rüegsegger va quitter les Mélèzes

Selon une information du Blick, confirmée par le directeur sportif du HC La Chaux-de-Fonds ...
Stefan Rüegsegger va quitter les Mélèzes

Selon une information du Blick, confirmée par le directeur sportif du HC La Chaux-de-Fonds, l’attaquant des Abeilles quittera le club de Swiss League au terme de la saison. Il est pressenti à Lausanne.

Stefan Rüegsegger ne sera plus aux Mélèzes la saison prochaine. (Photo : Bertrand Pfaff) Stefan Rüegsegger ne sera plus aux Mélèzes la saison prochaine. (Photo : Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds devra se passer de Stefan Rüegsegger la saison prochaine. L’attaquant des Mélèzes n’évoluera plus sous les couleurs des Abeilles après l’exercice en cours. Une information, révélée par le Blick, que nous a confirmé le directeur sportif du HCC, Loïc Burkhalter. Selon le média, c’est à Lausanne que le joueur de 27 ans poursuivra sa carrière.

Ce départ laissera assurément un vide dans l’effectif du HC La Chaux-de-Fonds. Cette saison, le n°89 des Abeilles a déjà inscrit 20 points en 27 matches. /gjo


