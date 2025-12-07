Le HC Uni trébuche à Rarogne

Mauvaise surprise en Valais pour Le HC Neuchâtel Université. Face à Rarogne, actuel 7e du classement de 1re ligue de hockey sur glace, les Aigles ont été bousculés 2-1 ce samedi.

Après un début de deuxième tiers-temps rugueux (deux pénalités de part et d'autre), la rencontre s'est débloquée avec l'ouverture du score de Rarogne. L'égalisation de Quentin Schnegg au début du troisième tiers-temps a remis le HC Uni sur les rails,pour un temps seulement. La décision s'est faite en prolongation en faveur du HC Rarogne.

Au classement, le HC Neuchâtel Université perd sa deuxième place et passe troisième. Prochain rendez-vous pour les Aigles : samedi prochain à 17h45 à domicile face à Adelboden. /Ave