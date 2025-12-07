Le HC Uni trébuche à Rarogne

Le HC Neuchâtel Université s'est incliné sur le fil 2-1 face à Rarogne ce samedi en 1re ligue ...
Le HC Uni trébuche à Rarogne

Le HC Neuchâtel Université s'est incliné sur le fil 2-1 face à Rarogne ce samedi en 1re ligue de hockey sur glace. Les Aigles perdent ainsi leur deuxième place au classement du groupe ouest. 

L'égalisation est venue de la cross de Quentin Schnegg du HC Neuchâtel Université. (Photo d'archive : Bertrand Pfaff) L'égalisation est venue de la cross de Quentin Schnegg du HC Neuchâtel Université. (Photo d'archive : Bertrand Pfaff)

Mauvaise surprise en Valais pour Le HC Neuchâtel Université. Face à Rarogne, actuel 7e du classement de 1re ligue de hockey sur glace, les Aigles ont été bousculés 2-1 ce samedi.

Après un début de deuxième tiers-temps rugueux (deux pénalités de part et d'autre), la rencontre s'est débloquée avec l'ouverture du score de Rarogne. L'égalisation de Quentin Schnegg au début du troisième tiers-temps a remis le HC Uni sur les rails,pour un temps seulement. La décision s'est faite en prolongation en faveur du HC Rarogne. 

Au classement, le HC Neuchâtel Université perd sa deuxième place et passe troisième. Prochain rendez-vous pour les Aigles : samedi prochain à 17h45 à domicile face à Adelboden. /Ave 


