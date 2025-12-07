Le HC La Chaux-de-Fonds s’impose sans gloire 3-2 face à Bellinzone

Match difficile pour le HC La Chaux-de-Fonds qui s’est finalement imposé 3-2 face à Bellinzone dimanche.
Louis Matte (Photo : Bertrand Pfaff)
Match difficile pour le HC La Chaux-de-Fond. Les hommes de Louis Matte ont vécu une rencontre pénible ce dimanche en Swiss League de hockey sur glace. Les Chaux-de-Fonniers ont toutefois réussi à s’imposer 3-2 face aux Tessinois.
