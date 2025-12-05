Le HCC veut dompter les « Lions » de Thurgovie

Le HC La Chaux-de-Fonds se déplace à Weinfelden vendredi soir pour y affronter le leader de ...
Le HC La Chaux-de-Fonds se déplace à Weinfelden vendredi soir pour y affronter le leader de Swiss League de hockey sur glace, Thurgovie. Les Abeilles entendent bien faire tomber une équipe encore invaincue à domicile cette saison.

Arnaud Jaquet ( à gauche ) et ses coéquipiers du HC La Chaux-de-Fonds veulent obtenir un résultat vendredi sur la glace de Weinfelden (photo d'archives  : Bertrand Pfaff). Arnaud Jaquet ( à gauche ) et ses coéquipiers du HC La Chaux-de-Fonds veulent obtenir un résultat vendredi sur la glace de Weinfelden (photo d'archives  : Bertrand Pfaff).

C’est un choc de haut de classement qui attend le HC La Chaux-de-Fonds. Les Abeilles s’en vont affronter le leader de Swiss League de hockey sur glace, Thurgovie, vendredi. Actuellement troisième du classement, la formation de Louis Matte a l’occasion de revenir à cinq points de son adversaire du jour en cas de succès. Mais il faudra pour cela parvenir à mettre à mal une équipe encore invaincue à domicile cette saison. « Ça va être un challenge, mais on est prêt à le relever », assure le défenseur du HCC Arnaud Jaquet. 

Arnaud Jaquet : « Il faudra mettre de la pression. »

Ecouter le son

Défense de fer

En plus d’une invincibilité dans leur antre du Güttingersreuti, les joueurs de Thurgovie peuvent se targuer de n’avoir encaissé que 37 buts en 25 matches disputés depuis le début de l’exercice, soit 30 de moins que le HCC. Une solidité qui impressionne : « Ils sont très disciplinés, leur gardien fait le travail et ils ont aussi un peu de réussite. Mais ça a toujours été l’une des forces de Thurgovie », souligne Arnaud Jaquet.

« C’est un gros match, et on veut bien finir avant la pause. »

Ecouter le son

À noter que le capitaine du HCC, Toms Andersons, blessé lors du dernier match, est annoncé incertain pour cette partie. Cette rencontre entre Thurgovie et le HC La Chaux-de-Fonds est programmée vendredi à 19h45. Un match que vous pourrez suivre en direct sur RTN dès 19h30 avec le commentaire de Vincent Costet. /gjo


Actualisé le

 

