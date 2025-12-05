Le HCC veut dompter les « Lions » de Thurgovie

C’est un choc de haut de classement qui attend le HC La Chaux-de-Fonds. Les Abeilles s’en vont affronter le leader de Swiss League de hockey sur glace, Thurgovie, vendredi. Actuellement troisième du classement, la formation de Louis Matte a l’occasion de revenir à cinq points de son adversaire du jour en cas de succès. Mais il faudra pour cela parvenir à mettre à mal une équipe encore invaincue à domicile cette saison. « Ça va être un challenge, mais on est prêt à le relever », assure le défenseur du HCC Arnaud Jaquet.