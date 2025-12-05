Le HCC s'impose en patron sur la glace du leader Thurgovie

Les Abeilles se sont imposées 4-0 à Weinfelden, en Swiss League de hockey sur glace
Evgenï Chiriaev du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff)
Très belle performance du HC La Chaux-de-Fonds en Swiss League de hockey sur glace. Les Abeilles se sont imposées 4-0 à Weinfelden contre le leader Thurgovie. Les Thurgoviens qui encaissent leur première défaite de la saison à domicile.
