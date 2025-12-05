David Lindquist terminera la saison avec le HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds annonce ce vendredi que le contrat du hockeyeur suédois, qui devait ...
David Lindquist terminera la saison avec le HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds annonce ce vendredi que le contrat du hockeyeur suédois, qui devait se terminer dimanche, est prolongé jusqu’au terme de l’exercice.

David Lindquist portera le maillot du HCC jusqu'au terme de la saison (photo : archives). David Lindquist portera le maillot du HCC jusqu'au terme de la saison (photo : archives).

David Lindquist a convaincu le staff du HCC. Le HC La Chaux-de-Fonds annonce ce vendredi que le centre suédois reste aux Mélèzes. Son contrat, qui arrivait à échéance ce dimanche, est prolongé jusqu’à la fin de la saison. « Ses performances ainsi que son intégration rapide au sein du vestiaire ont convaincu le staff de poursuivre l’aventure avec lui », peut-on lire dans le communiqué.

Arrivé aux Mélèzes le 15 septembre, David Lindquist a inscrit 23 points en 23 matches, marquant 7 buts pour 16 assists. Le directeur sportif du club, Loïc Burkhalter, « se dit satisfait des performances de son joueur et sa prolongation de contrat permettra au HCC de pouvoir compter sur trois joueurs étrangers après la pause internationale. » /comm-jpp 


