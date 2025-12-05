David Lindquist terminera la saison avec le HCC

David Lindquist a convaincu le staff du HCC. Le HC La Chaux-de-Fonds annonce ce vendredi que le centre suédois reste aux Mélèzes. Son contrat, qui arrivait à échéance ce dimanche, est prolongé jusqu’à la fin de la saison. « Ses performances ainsi que son intégration rapide au sein du vestiaire ont convaincu le staff de poursuivre l’aventure avec lui », peut-on lire dans le communiqué.

Arrivé aux Mélèzes le 15 septembre, David Lindquist a inscrit 23 points en 23 matches, marquant 7 buts pour 16 assists. Le directeur sportif du club, Loïc Burkhalter, « se dit satisfait des performances de son joueur et sa prolongation de contrat permettra au HCC de pouvoir compter sur trois joueurs étrangers après la pause internationale. » /comm-jpp