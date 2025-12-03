Patrick Fischer ne sera plus sélectionneur après les Mondiaux

Patrick Fischer quittera la sélection suisse de hockey après les Mondiaux à domicile au printemps ...
Patrick Fischer ne sera plus sélectionneur après les Mondiaux

Patrick Fischer quittera la sélection suisse de hockey après les Mondiaux à domicile au printemps prochain. La Fédération a choisi Jan Cadieux, actuel coach des M20 et ancien entraîneur titré de Genève-Servette, pour reprendre le flambeau.

Patrick Fischer passera la main à Jan Cadieux au terme des Mondiaux, après dix ans à la tête de l’équipe de Suisse. (Photo : KEYSTONE/Claudio Thoma.) Patrick Fischer passera la main à Jan Cadieux au terme des Mondiaux, après dix ans à la tête de l’équipe de Suisse. (Photo : KEYSTONE/Claudio Thoma.)

Patrick Fischer quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de Suisse après les Mondiaux à domicile au printemps prochain. Son successeur sera Jan Cadieux, actuel coach des M20.

À 50 ans, Patrick Fischer était aux commandes de l'équipe nationale depuis 2015. Sous sa houlette, la Suisse a été trois fois vice-championne du monde (2018, 2024, 2025) et s'est établie parmi les meilleurs pays de la planète hockey.

« Après dix années très intenses et marquantes, le temps est venu de remettre les rênes de l'équipe nationale », a déclaré Patrick Fischer dans un communiqué de la Fédération (SIHF). Il a évoqué une période « incroyablement enrichissante » et a dit être fier de ce qui a été atteint. « Toutefois, il est important de donner de nouvelles impulsions afin que l'équipe continue de progresser », a-t-il expliqué.

Jan Cadieux, âgé de 45 ans, sera le successeur de Patrick Fischer. L'ancien coach de Genève-Servette - avec qui il a gagné le championnat en 2023 et la Ligue des champions en 2024 - a signé un contrat de trois ans avec la SIHF. Il continuera d'officier comme assistant de Fischer lors des Jeux olympiques et des championnats du monde en Suisse (Zurich et Fribourg). /ATS


Actualisé le

 

