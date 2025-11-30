Le HCC sans solution face à Sierre

Le HC La Chaux-de-Fonds a perdu 6-3 dimanche soir à Sierre . Sa troisième défaite en trois ...
Le HCC sans solution face à Sierre

Le HC La Chaux-de-Fonds a perdu 6-3 dimanche soir à Sierre . Sa troisième défaite en trois matches contre les Valaisans.

Gilian Kohler du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff) Gilian Kohler du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff)

Trois matches , trois défaites : Le HC La Chaux-de-Fonds n’a une fois de plus rien pu faire face à la force offensive du HC Sierre . Il s’est incliné 6-3 dimanche soir en Valais . Il perd ainsi sa deuxième place au classement de Swiss League de hockey sur glace au profit de son adversaire. Détails suivront...


 

