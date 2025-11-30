Le HC Uni passe la deuxième

En 1re Ligue de hockey sur glace, le HC Neuchâtel Université a remporté un troisième succès de suite en battant Meyrin 5-2, samedi soir aux Patinoires du Littoral. Les joueurs d’Eric Lamoureux menaient déjà 4-0 après le premier tiers-temps avant de lever le pied. Au classement, les Aigles sont deuxièmes du groupe ouest avec 26 points en 13 matches. /vco

