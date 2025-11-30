Le HC Uni passe la deuxième

Les Aigles ont encore gagné en 1re Ligue de hockey sur glace, vainqueurs de Meyrin 5-2 hier soir aux Patinoires du Littoral. Les joueurs d'Eric Lamoureux sont désormais deuxièmes du classement du groupe ouest.

Eric Lamoureux et le HC Neuchâtel Université continuent sur leur lancée en championnat (photo : archives, Bertrand Pfaff). Eric Lamoureux et le HC Neuchâtel Université continuent sur leur lancée en championnat (photo : archives, Bertrand Pfaff).

En 1re Ligue de hockey sur glace, le HC Neuchâtel Université a remporté un troisième succès de suite en battant Meyrin 5-2, samedi soir aux Patinoires du Littoral. Les joueurs d’Eric Lamoureux menaient déjà 4-0 après le premier tiers-temps avant de lever le pied. Au classement, les Aigles sont deuxièmes du groupe ouest avec 26 points en 13 matches. /vco


 

