Le HCC obtient le feu vert pour la National League

Bonne nouvelle pour les Abeilles : la commission des licences a une nouvelle fois validé au HC La Chaux-de-Fonds le droit de participer aux éventuels matches de promotion. Si le HCC remporte le titre en Swiss League, il pourra donc disputer un éventuel barrage contre le perdant des play-out de l’élite, annonce le club des Montagnes neuchâteloises ce vendredi matin.

La commission souligne l’évolution positive du HCC et salue le travail mené ces dernières années par les dirigeants. Elle s’est également montrée ouverte à la demande du club de jouer les matches décisifs aux Mélèzes, que ce soit en barrage ou dans une hypothétique première saison en National League. Cette autorisation reste toutefois conditionnée à la réalisation de la nouvelle patinoire dans un délai jugé raisonnable, précise encore le club par écrit.

Le HCC sait désormais qu’aucune barrière administrative ne freinera ses ambitions sportives. /comm-yca