Le HC La Chaux-de-Fonds croque la souris

Les hommes de Louis Matte ont battu Olten 5-1 vendredi soir à la patinoire des Mélèzes dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace
Le HC La Chaux-de-Fonds a été solide contre Olten vendredi soir. (photo : Bertrand Pfaff)
Dans une patinoire des Mélèzes bien garnie, le HC La Chaux-de-Fonds a battu Olten 5-1 vendredi soir. Ce succès solidifie la deuxième place des Abeilles au classement du championnat de Swiss League de hockey sur glace. Développement suit. /jam
