HCC–Olten : une nouvelle bataille attendue aux Mélèzes

C’est devenu une affiche que l’on aime. Le HC La Chaux-de-Fonds accueille Olten ce vendredi soir à 19h45 en Swiss League de hockey sur glace. Le tacticien québécois du HCC, Louis Matte, se réjouit de livrer une nouvelle bataille contre les Soleurois. Les Abeilles restent sur une victoire convaincante 5-2 mardi face à Winterthour. De quoi aborder la rencontre contre les Souris en ayant fait le plein de confiance : « Je pense qu’il faut continuer à bien faire ce qu’on fait à l’heure actuelle. On est meilleurs sur le rush. Défensivement, on donne beaucoup moins d’espace. Et puis, après, il va falloir être percutant quand on aura des chances de marquer », explique le Québécois.

De plus, il compte sur l’appui du public chaux-de-fonnier, un public qu’il sait taquin avec les Soleurois. « Je pense qu’Olten aime bien jouer contre nous. Et puis, nos fans aiment bien aussi les amorcer », dit-il.