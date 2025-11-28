HCC–Olten : une nouvelle bataille attendue aux Mélèzes

Le HC La Chaux-de-Fonds accueille Olten ce vendredi soir à 19h45 en Swiss League de hockey ...
Le HC La Chaux-de-Fonds accueille Olten ce vendredi soir à 19h45 en Swiss League de hockey sur glace. Cette affiche, les joueurs et le staff du HCC l’apprécient particulièrement.

Loïc In-Albon s’attend à une rencontre disputée vendredi aux Mélèzes face à Olten. (Photo : Bertrand Pfaff) Loïc In-Albon s’attend à une rencontre disputée vendredi aux Mélèzes face à Olten. (Photo : Bertrand Pfaff)

C’est devenu une affiche que l’on aime. Le HC La Chaux-de-Fonds accueille Olten ce vendredi soir à 19h45 en Swiss League de hockey sur glace. Le tacticien québécois du HCC, Louis Matte, se réjouit de livrer une nouvelle bataille contre les Soleurois. Les Abeilles restent sur une victoire convaincante 5-2 mardi face à Winterthour. De quoi aborder la rencontre contre les Souris en ayant fait le plein de confiance : « Je pense qu’il faut continuer à bien faire ce qu’on fait à l’heure actuelle. On est meilleurs sur le rush. Défensivement, on donne beaucoup moins d’espace. Et puis, après, il va falloir être percutant quand on aura des chances de marquer », explique le Québécois.

De plus, il compte sur l’appui du public chaux-de-fonnier, un public qu’il sait taquin avec les Soleurois. « Je pense qu’Olten aime bien jouer contre nous. Et puis, nos fans aiment bien aussi les amorcer », dit-il.

Même son de cloche du côté de ceux qui auront la crosse en main vendredi soir sur la glace des Mélèzes. « On a un historique avec eux, il y a toujours beaucoup d’émotions. Ils ne sont pas très loin de nous au classement. On va gagner. Comme ça, on peut creuser l’écart », assure Loïc In-Albon.


La Swiss League est plus homogène
Lorsqu’il évoque ce duel, le défenseur du HCC parle de leur proximité au classement. Les Abeilles pointent au 2e rang, Olten est 4e, seuls cinq points les séparent. Et pour le joueur chaux-de-fonnier, ce n’est pas un hasard. Selon Loïc In-Albon, le niveau de la Swiss League est plus homogène cette saison que lors des précédentes : « Toutes les équipes se sont renforcées », dit-il.

Louis Matte appuie cette analyse : « Quand tu regardes les sept premières équipes au classement, il n’y a pas beaucoup de points de différence. Tout le monde peut battre tout le monde, tous les soirs. Il faut être prêt à faire l’effort à tous les matches pour gagner des points », estime l’entraîneur des Abeilles.

Cette homogénéité de niveau en deuxième division amène aussi de bons côtés pour les joueurs, selon Loïc In-Albon : « C’est plaisant d’avoir des matches compliqués tous les soirs, même si c’est plus cool de les gagner facilement. »

Selon Louis Matte, lorsque les standards de jeu sont si élevés, ce sont la profondeur de banc, les blessures et la régularité qui font la différence. « Les équipes qui ont le plus de constance vont pouvoir rester dans le haut du classement », ajoute-t-il. Louis Matte se satisfait de cette deuxième place au classement, mais il reste toutefois conscient que cette saison, son équipe redescendre rapidement dans la hiérarchie. 

HCC - Olten une rencontre à suivre en direct sur RTN dès 19h30 avec le commentaire de Yannick Frossard. /yca


 

