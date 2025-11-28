HCC–Olten : une nouvelle bataille attendue aux Mélèzes

C’est devenu une affiche que l’on aime. Le HC La Chaux-de-Fonds accueille Olten ce vendredi soir à 19h45 en Swiss League de hockey sur glace. Le tacticien québécois du HCC, Louis Matte, se réjouit de livrer une nouvelle bataille contre les Soleurois. Les Abeilles restent sur une victoire convaincante 5-2 mardi face à Winterthour. De quoi aborder la rencontre contre les Souris en ayant fait le plein de confiance : « Je pense qu’il faut continuer à bien faire ce qu’on fait à l’heure actuelle. On est meilleurs sur le rush. Défensivement, on donne beaucoup moins d’espace. Et puis, après, il va falloir être percutant quand on aura des chances de marquer », explique le Québécois.
De plus, il compte sur l’appui du public chaux-de-fonnier, un public qu’il sait taquin avec les Soleurois. « Je pense qu’Olten aime bien jouer contre nous. Et puis, nos fans aiment bien aussi les amorcer », dit-il.
Louis Matte : « C’est important de les avoir derrière nous. »
Même son de cloche du côté de ceux qui auront la crosse en main vendredi soir sur la glace des Mélèzes. « On a un historique avec eux, il y a toujours beaucoup d’émotions. Ils ne sont pas très loin de nous au classement. On va gagner. Comme ça, on peut creuser l’écart », assure Loïc In-Albon.
Loïc In-Albon : « C’est fun à jouer et ça donne du challenge. »
Selon Louis Matte, lorsque les standards de jeu sont si élevés, ce sont la profondeur de banc, les blessures et la régularité qui font la différence. « Les équipes qui ont le plus de constance vont pouvoir rester dans le haut du classement », ajoute-t-il. Louis Matte se satisfait de cette deuxième place au classement, mais il reste toutefois conscient que cette saison, son équipe redescendre rapidement dans la hiérarchie.
Louis Matte : « Des fois, les gens ont de la peine à réaliser, mais la ligue est beaucoup plus équilibrée. »
HCC - Olten une rencontre à suivre en direct sur RTN dès 19h30 avec le commentaire de Yannick Frossard. /yca