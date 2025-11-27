Le HC Uni triomphe sur la glace fribourgeoise

Un court déplacement pour une nette victoire. C’est le résumé de la soirée du HC Neuchâtel Université. Mercredi soir en 1re Ligue de hockey sur glace, les Aigles sont allés s’imposer à Guin sur la glace du HC Düdingen Bulls, devant 210 spectateurs. Ils ont triomphé 4-2 face aux Fribourgeois. Lionel Heughebaert a ouvert le score pour le compte des Neuchâtelois à la sixième minute. Les autres réussites ont été signées Kevin Marion et Sven Henry, avant que Lionel Heughebaert enfonce encore le clou dans l’ultime minute de jeu. Au classement, le HC Uni est quatrième avec 23 points, devant son adversaire du jour. /jhi