Le HC Uni se relance 

Le HC Neuchâtel Université renoue avec la victoire. Après trois défaites consécutives en 1re Ligue de hockey sur glace, les Aigles ont vaincu samedi Forward Morges 4-2. Devant 116 spectateurs et sur sol vaudois, les protégés d'Eric Lamoureux se sont montré incisif dès le début de la partie en envoyant les premiers le puck au fond des filets des Morgiens. Après l'ouverture du score par Loïc Vögeli et l'égalisation de Forward Morges coup sur coup, Arthur Pittet, Stéphane Morin et Max Stehlin ont assommé les Vaudois par trois buts.





Cette victoire permet au HC Neuchâtel Université de grapiller une place au classement. Ils sont désormais 4e. Prochain rendez-vous pour les Aigles : samedi prochain à 20h30 à domicile contre Meyrin. /Ave