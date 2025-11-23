Le HC La Chaux-de-Fonds égare 2 points à Bâle

À la Saint-Jacques Arena, les hommes de Louis Matte ont été battus par les Rhénans 2-1 après les tirs au but dimanche soir en Swiss League de hockey sur glace
David Lindquist du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff)
Le HC La Chaux-de-Fonds ne ramène qu’un point de la Saint-Jacques Arena. Les Abeilles se sont inclinées 2-1 après les tirs au but face à Bâle dimanche soir dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace. Développement suit. /jam
