Le HC La Chaux-de-Fonds égare 2 points à Bâle

À la Saint-Jacques Arena, les hommes de Louis Matte ont été battus par les Rhénans 2-1 après ...
Le HC La Chaux-de-Fonds égare 2 points à Bâle

À la Saint-Jacques Arena, les hommes de Louis Matte ont été battus par les Rhénans 2-1 après les tirs au but dimanche soir en Swiss League de hockey sur glace

David Lindquist du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff) David Lindquist du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds ne ramène qu’un point de la Saint-Jacques Arena. Les Abeilles se sont inclinées 2-1 après les tirs au but face à Bâle dimanche soir dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace. Développement suit. /jam


 

Actualités suivantes

Le HC Uni se relance 

Le HC Uni se relance 

Hockey    Actualisé le 23.11.2025 - 13:30

Une 3e défaite de suite pour les Devils, Josi de retour

Une 3e défaite de suite pour les Devils, Josi de retour

Hockey    Actualisé le 23.11.2025 - 07:11

Lausanne et Genève-Servette victorieux

Lausanne et Genève-Servette victorieux

Hockey    Actualisé le 22.11.2025 - 22:19

Lourde défaite de la NHA

Lourde défaite de la NHA

Hockey    Actualisé le 22.11.2025 - 21:48

Articles les plus lus

Pas de point pour les Suisses

Pas de point pour les Suisses

Hockey    Actualisé le 22.11.2025 - 08:41

Lourde défaite de la NHA

Lourde défaite de la NHA

Hockey    Actualisé le 22.11.2025 - 21:48

Lausanne et Genève-Servette victorieux

Lausanne et Genève-Servette victorieux

Hockey    Actualisé le 22.11.2025 - 22:19

Une 3e défaite de suite pour les Devils, Josi de retour

Une 3e défaite de suite pour les Devils, Josi de retour

Hockey    Actualisé le 23.11.2025 - 07:11

Fribourg fait plier Lausanne, Genève et Ajoie vainqueurs

Fribourg fait plier Lausanne, Genève et Ajoie vainqueurs

Hockey    Actualisé le 21.11.2025 - 22:29

Pas de point pour les Suisses

Pas de point pour les Suisses

Hockey    Actualisé le 22.11.2025 - 08:41

Lourde défaite de la NHA

Lourde défaite de la NHA

Hockey    Actualisé le 22.11.2025 - 21:48

Lausanne et Genève-Servette victorieux

Lausanne et Genève-Servette victorieux

Hockey    Actualisé le 22.11.2025 - 22:19

NHL: Philipp Kurashev brille devant Kevin Fiala

NHL: Philipp Kurashev brille devant Kevin Fiala

Hockey    Actualisé le 21.11.2025 - 08:31

Gottéron: Lucas Wallmark au repos forcé

Gottéron: Lucas Wallmark au repos forcé

Hockey    Actualisé le 21.11.2025 - 20:01

Fribourg fait plier Lausanne, Genève et Ajoie vainqueurs

Fribourg fait plier Lausanne, Genève et Ajoie vainqueurs

Hockey    Actualisé le 21.11.2025 - 22:29

Pas de point pour les Suisses

Pas de point pour les Suisses

Hockey    Actualisé le 22.11.2025 - 08:41