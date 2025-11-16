Les hockeyeurs universitaires recalés

Le HC Neuchâtel Université a enregistré une sévère défaite, 9-4, samedi soir à Tramelan, en ...
Le HC Neuchâtel Université a enregistré une sévère défaite, 9-4, samedi soir à Tramelan, en 1re ligue de hockey sur glace. 

Le HC Neuchâtel Université a mis le genou à terre samedi. (Photo : Bertrand Pfaff) Le HC Neuchâtel Université a mis le genou à terre samedi. (Photo : Bertrand Pfaff)

Le HC Neuchâtel Université a connu une lourde défaite contre le HC Tramelan, samedi soir dans le Jura bernois dans le cadre du championnat de 1re ligue de hockey sur glace. Les protégés d’Eric Lamoureux se sont en effet inclinés 9-4. Ils se sont écroulés dans la troisième période. Le score était de 3-3 après la première pause et de 5-4 au terme du deuxième tiers-temps. Mais en encaissant deux buts dès leur retour sur la glace, à la 41e minute de jeu, les Universitaires ont abandonné toutes leurs illusions de revenir à la hauteur de leur adversaire. Au classement, le HC Neuchâtel Université recule au 5e rang. /mne


