Le HC La Chaux-de-Fonds surpris sur la route

Le HC La Chaux-de-Fonds ne ramène aucun point de son déplacement à Coire. Les Abeilles se sont inclinées 5-3 dans une partie serrée. Malgré ce mauvais résultat, les hockeyeurs chaux-de-fonniers restent à la 2e place du classement de Swiss League de hockey sur glace. Développement suit. /jam