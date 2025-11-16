Le HC La Chaux-de-Fonds surpris sur la route

Opposés à Coire, les joueurs de Louis Matte ont perdu 5-3 aux Grisons dans le championnat de ...
Opposés à Coire, les joueurs de Louis Matte ont perdu 5-3 aux Grisons dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace

Le HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff) Le HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds ne ramène aucun point de son déplacement à Coire. Les Abeilles se sont inclinées 5-3 dans une partie serrée. Malgré ce mauvais résultat, les hockeyeurs chaux-de-fonniers restent à la 2e place du classement de Swiss League de hockey sur glace. Développement suit. /jam


 

