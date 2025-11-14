Voyage au Tessin pour le HCC en Coupe

Le HC La Chaux-de-Fonds connaît son adversaire en demi-finale de la Coupe de Suisse de hockey ...
Voyage au Tessin pour le HCC en Coupe

Le HC La Chaux-de-Fonds connaît son adversaire en demi-finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. L’équipe de Louis Matte se rendra au Tessin le 8 janvier pour y affronter les Bellinzona Snakes.

Encore un long voyage en vue pour le HCC.  (photo : Bertrand Pfaff) Encore un long voyage en vue pour le HCC.  (photo : Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds face à la lanterne rouge de Swiss League. Détenteur du trophée, le club des Mélèzes affrontera les Bellinzona Snakes en demi-finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace, dont le tirage au sort a eu lieu ce vendredi.

Si les Tessinois sont largement à la portée des Chaux-de-Fonniers, c’est surtout un long déplacement de plus qui attend les protégés de Louis Matte. Cette rencontre est en effet programmée jeudi 8 janvier au Tessin. En quart de finale, mercredi,  le HCC avait éliminé Coire dans les Grisons. 

Dans l’autre demi-finale, le HC Sierre recevra le HC Thurgovie. /mne


Solide, le HC La Chaux-de-Fonds file en demi-finale

Louis Matte quittera le HCC en fin de championnat

Le HCC piétine face aux GCK Lions

Trois sélections pour le HC La Chaux-de-Fonds

Coup dur pour le CP Berne: Merelä blessé

NHL: Kevin Fiala a inscrit son neuvième but de la saison

La soirée spéciale de Killian Mottet à Fribourg

Genève s'en sort bien face à Langnau

NHL: New Jersey gagne à Chicago

Genève s'en sort bien face à Langnau

La soirée spéciale de Killian Mottet à Fribourg

NHL: Kevin Fiala a inscrit son neuvième but de la saison

National League: Fribourg ne fait qu'une bouchée d'Ajoie

NHL: New Jersey gagne à Chicago

Genève s'en sort bien face à Langnau

La soirée spéciale de Killian Mottet à Fribourg

Un 8e but pour Kevin Fiala

National League: Fribourg ne fait qu'une bouchée d'Ajoie

Solide, le HC La Chaux-de-Fonds file en demi-finale

NHL: New Jersey gagne à Chicago

