Voyage au Tessin pour le HCC en Coupe

Le HC La Chaux-de-Fonds face à la lanterne rouge de Swiss League. Détenteur du trophée, le club des Mélèzes affrontera les Bellinzona Snakes en demi-finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace, dont le tirage au sort a eu lieu ce vendredi.

Si les Tessinois sont largement à la portée des Chaux-de-Fonniers, c’est surtout un long déplacement de plus qui attend les protégés de Louis Matte. Cette rencontre est en effet programmée jeudi 8 janvier au Tessin. En quart de finale, mercredi, le HCC avait éliminé Coire dans les Grisons.

Dans l’autre demi-finale, le HC Sierre recevra le HC Thurgovie. /mne