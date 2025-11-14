Un HCC retrouvé

La trêve de l’équipe nationale aura donc revigoré le HC La Chaux-de-Fonds. Après sa victoire mercredi contre Coire en National Cup, le voilà qui renoue avec le succès dans le championnat de Swiss League. Vendredi à la patinoire des Mélèzes, les Abeilles se sont en effet imposées 4-2 contre Arosa et répondent positivement après les secousses liées à la non-reconduction de Louis Matte pour la saison prochaine. Le HCC aura encore l’occasion de confirmer ses belles dispositions déjà dimanche avec un nouveau déplacement à Coire en championnat.





Responsabilités prises

Une réaction de club chaux-de-fonnier - surtout devant son public - était attendue. Et si les 3352 spectateurs de la patinoire des Mélèzes n’ont pas assisté à un match cinq étoiles (dû certainement à la faible adversité grisonne), ils ont pu voir une belle prestation de leur équipe, encore privée de Sondre Olden. Concentration, envie, engagement ont été les clés d’un succès parfaitement mérité mais qui a mis un certain temps à se dessiner.





Entre maitrise et frayeur

Bien en jambes, les Chaux-de-fonniers ont toutefois dû attendre le deuxième tiers-temps pour trouver la faille grâce à des réussites de Huguenin, Chiriaev et Böhler. Alors qu’on pensait le match plié après quarante minutes, Arosa a profité d’une baisse de régime du HCC pour marquer deux buts et ajouter du suspense à la partie. C’est finalement Eugster qui a scellé le score à 4-2. « La pause de l’équipe nationale est tombée à pic. On est une équipe qui a envie de gagner et malgré un petit creux dans le troisième tiers-temps, dans l’ensemble, on a bien joué comme contre Coire », a souligné un Anthony Huguenin satisfait.

/yra.