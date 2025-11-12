Le HC La Chaux-de-Fonds file en demi-finale de la Coupe de Suisse

Le HC La Chaux-de-Fonds rentre vainqueur de son match à Coire. Il est allé battre la formation alémanique 6-2 mercredi soir en quart de finale de la Coupe de Suisse. Les hockeyeurs des Mélèzes joueront une nouvelle fois les demi-finales de la compétition. Ils rencontreront l'une des autres équipes qualifiées mercredi soir, les Bellinzona Snakes, Sierre ou Thurgovie. Le tirage au sort de ces ultimes demis-finales aura lieu vendredi soir.

La fédération suisse de hockey sur glace a, en effet, décidé de mettre fin à la Coupe de Suisse dès l’année prochaine. Ce choix fait suite à la désaffection des équipes de National League et de certains clubs de ligues inférieures. Développement suit. /Sdu