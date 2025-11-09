Neuchâtel Université laisse filer la victoire et la deuxième place

Le HC Neuchâtel Université a perdu une belle occasion de remonter d'une marche sur le podium de 1re Ligue de hockey sur glace. Les Neuchâtelois se sont inclinés 3-2 samedi à domicile face à Wiki-Münsingen, le 2e du championnat.

Loic Vögeli a inscrit la seule réussite du HC Neuchâtel Université samedi face à Wiki-Münsingen. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Loic Vögeli a inscrit la seule réussite du HC Neuchâtel Université samedi face à Wiki-Münsingen. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Le HC Neuchâtel Université a cédé du terrain en 1re Ligue de hockey sur glace. Les Aigles ont manqué une occasion de prendre la deuxième place du championnat. Ils se sont inclinés 3-2 samedi à domicile face à Wiki-Münsingen, dans un choc de haut du tableau. 

Après deux tiers sans but, les Bernois ont fait la différence en début de dernière période en inscrivant deux réussites. Loic Vögeli a relancé « Uni » à la 52e minute, mais Wiki-Münsingen a immédiatement repris deux longueurs d’avance par Timon Krattiger. Les Neuchâtelois n’ont ensuite pas pu revenir. Le HC Neuchâtel Université est troisième du classement, derrière Fribourg et...Wiki-Münsingen. /yca


