Neuchâtel Université laisse filer la victoire et la deuxième place

Le HC Neuchâtel Université a cédé du terrain en 1re Ligue de hockey sur glace. Les Aigles ont manqué une occasion de prendre la deuxième place du championnat. Ils se sont inclinés 3-2 samedi à domicile face à Wiki-Münsingen, dans un choc de haut du tableau.

Après deux tiers sans but, les Bernois ont fait la différence en début de dernière période en inscrivant deux réussites. Loic Vögeli a relancé « Uni » à la 52e minute, mais Wiki-Münsingen a immédiatement repris deux longueurs d’avance par Timon Krattiger. Les Neuchâtelois n’ont ensuite pas pu revenir. Le HC Neuchâtel Université est troisième du classement, derrière Fribourg et...Wiki-Münsingen. /yca