Louis Matte quittera le HCC en fin de championnat

Louis Matte ne sera bientôt plus le coach du HC La Chaux-de-Fonds. Le club de Swiss League annonce vendredi que l’entraîneur des Mélèzes ne serait pas reconduit au terme de l’exercice en cours. Le club fait savoir dans un communiqué qu'il « estime qu’il est opportun de démarrer un nouveau cycle sous la direction d’un nouvel entraineur au terme de la présente saison. » Le texte précise encore que « le Conseil d’administration compte sur Louis Matte, son staff et tous les joueurs pour atteindre les objectifs fixés en début de saison. »





Le commentaire de Guillaume Joly





À première vue, l’annonce du HCC a de quoi surprendre. C’est simple, depuis son arrivée aux Mélèzes en 2022, Louis Matte a presque tout fait juste. Dès son premier exercice, le coach a su insuffler une énergie nouvelle, pour finalement ramener le titre de champion de Swiss League aux Abeilles, 27 ans après leur dernier sacre. Rappelons aussi que cette année-là, le HCC s’était retrouvé à deux petites victoires d’un retour en National League. Loin d’être rassasiés, Louis Matte et ses hommes avaient réussi à remporter un nouveau titre de champion la saison suivante. Lors du dernier exercice, la formation des Mélèzes s’était, certes, arrêtée en quart de finale des play-off face à une équipe d’Olten renforcée, mais elle avait pu se consoler avec un sacre en Coupe de Suisse. Trois titres en trois saisons, difficile de faire mieux, et pourtant ça n’aura pas suffi pour Louis Matte. Alors, est-ce le début de saison actuelle des Abeilles qui a précipité cette décision ? Et bien pas forcément, si la manière n’est pas toujours au rendez-vous, les résultats sont là. Pour preuve, malgré les blessures, le HCC tourne exactement à deux points de moyenne par match, un rythme qui correspond à celui des deux dernières saisons. De plus, les Abeilles sont toujours en course en Coupe de Suisse. Non, c’est en coulisses qu’il faut chercher les vraies raisons de cette décision. Selon nos informations, l’ambiance dans le vestiaire serait compliquée. Une situation compréhensible lorsqu’on sait que le directeur sportif est aussi adjoint du coach principal, et que son fils est également présent dans le vestiaire. Un contexte propice à une collaboration difficile. Et quand on voit le timing de l’annonce, en plein deuxième tour du championnat, on se dit que la situation doit être particulièrement problématique pour en arriver là. Au final, Louis Matte est un bon coach, Loïc Burkhalter un bon directeur sportif. Mais si le binôme ne fonctionne plus aussi bien qu’avant, il faut faire un choix. Le HCC a fait le sien.