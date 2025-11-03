Léo Braillard veut s'établir en National League avec le HC Bienne

Le Chaux-de-Fonnier de 20 ans avait des responsabilités sur la glace avec les Seelandais avant ...
Le Chaux-de-Fonnier de 20 ans avait des responsabilités sur la glace avec les Seelandais avant de se blesser. Il vient de faire son retour au jeu avec les juniors.

Avant de revenir à Bienne, Léo Braillard a évolué pendant trois ans chez les juniors au Canada. (Photo Hurricanes) Avant de revenir à Bienne, Léo Braillard a évolué pendant trois ans chez les juniors au Canada. (Photo Hurricanes)

Léo Braillard veut s’établir en National League de hockey sur glace. Le Chaux-de-Fonnier de 20 ans est de retour en Suisse après trois ans passés en Amérique du Nord. L’attaquant a choisi de retourner dans son club formateur. Ecarté des patinoires depuis plus d’un mois en raison d’une blessure, le Neuchâtelois a fait son retour au jeu la semaine dernière avec les juniors du HC Bienne. L’international junior avait joué quatre matches avec la première équipe cette saison avant de se blesser.

« Revenir en Suisse était vraiment la meilleure possibilité pour moi, alors on n’a pas cherché plus loin avec mon agent. » Comme les places sont devenues chères dans l’élite suisse, Léo Braillard est conscient qu’il doit « continuer à travailler pour espérer avoir sa chance à un moment donné ».

Léo Braillard : « Il faut continuer à travailler dur.» 

Ecouter le son

Le Chaux-de-Fonnier de 20 ans s’entraîne avec des joueurs de la trempe de Gaëtan Haas et Tony Rajala. Il en profite à fond : « Au départ, j’étais comme tous ces enfants à être fan d’eux, mais quand tu es dans le vestiaire avec eux, c’est vraiment des bonnes personnes et [le rapport entre eux et les jeunes] change assez vite, on est de moins en moins timide », raconte Léo Braillard. /vco

 « Ce sont vraiment de bonnes personnes.»

Ecouter le son


