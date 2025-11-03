Léo Braillard veut s'établir en National League avec le HC Bienne

Léo Braillard veut s’établir en National League de hockey sur glace. Le Chaux-de-Fonnier de 20 ans est de retour en Suisse après trois ans passés en Amérique du Nord. L’attaquant a choisi de retourner dans son club formateur. Ecarté des patinoires depuis plus d’un mois en raison d’une blessure, le Neuchâtelois a fait son retour au jeu la semaine dernière avec les juniors du HC Bienne. L’international junior avait joué quatre matches avec la première équipe cette saison avant de se blesser.

« Revenir en Suisse était vraiment la meilleure possibilité pour moi, alors on n’a pas cherché plus loin avec mon agent. » Comme les places sont devenues chères dans l’élite suisse, Léo Braillard est conscient qu’il doit « continuer à travailler pour espérer avoir sa chance à un moment donné ».