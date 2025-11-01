Le HC Uni renoue avec la victoire

Le HC Neuchâtel Université a battu Prilly Black Panthers 4-2 vendredi soir en 1re ligue de ...
Le HC Uni renoue avec la victoire

Le HC Neuchâtel Université a battu Prilly Black Panthers 4-2 vendredi soir en 1re ligue de hockey sur glace. Les joueurs d’Eric Lamoureux en profitent pour prendre la tête du championnat.

Max Stehlin a inscrit le premier but neuchâtelois vendredi soir, après seulement 28'' de jeu. (Photo : archives, Bertrand Pfaff) Max Stehlin a inscrit le premier but neuchâtelois vendredi soir, après seulement 28'' de jeu. (Photo : archives, Bertrand Pfaff)

Le HC Neuchâtel Université renoue avec la victoire prend la tête du classement de 1re ligue. Les joueurs d’Eric Lamoureux ont battu Prilly Black Panthers 4-2 vendredi soir en terre vaudoise.

Le HC Uni est bien entré dans son match en inscrivant deux buts en moins de deux minutes. Le premier par Max Stehlin après 28’’ de jeu, le deuxième par Arthur Pittet 1’12’’ plus tard. Ensuite les Neuchâtelois on fait la course en tête tout au long de la partie. Les Vaudois ont réduit l’écart en milieu de 1re période, mais Quentin Pecaut a redonné deux longueurs d’avance aux siens lors du 2e tiers-temps. Dans la dernière période, Prilly a espéré une égalisation en inscrivant le 3-2 (56’12’’), mais les Aigles ont rapidement douché ces espoirs moins d’une minute plus tard, lorsque Nicolas Finger a marqué le 4-2.

Au classement, le HC Neuchâtel Université est désormais 1er avec un point d’avance sur les Düdingen Bulls. Prochaine rencontre pour les Neuchâtelois : samedi 15 novembre à domicile contre Wiki-Münsingen. /lgn


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

National League: Fribourg Gottéron remporte un match bloqué

National League: Fribourg Gottéron remporte un match bloqué

Hockey    Actualisé le 31.10.2025 - 22:33

Le HCC piétine face aux GCK Lions

Le HCC piétine face aux GCK Lions

Hockey    Actualisé le 01.11.2025 - 08:13

Kurashev et Suter s'illustrent

Kurashev et Suter s'illustrent

Hockey    Actualisé le 31.10.2025 - 08:29

Trente ans après, le HCC fête ses héros

Trente ans après, le HCC fête ses héros

Hockey    Actualisé le 31.10.2025 - 10:27

Articles les plus lus

La NHA ne sait plus gagner

La NHA ne sait plus gagner

Hockey    Actualisé le 31.10.2025 - 05:22

Kurashev et Suter s'illustrent

Kurashev et Suter s'illustrent

Hockey    Actualisé le 31.10.2025 - 08:29

Trente ans après, le HCC fête ses héros

Trente ans après, le HCC fête ses héros

Hockey    Actualisé le 31.10.2025 - 10:27

Le HCC piétine face aux GCK Lions

Le HCC piétine face aux GCK Lions

Hockey    Actualisé le 01.11.2025 - 08:13

Genève muet face à Zoug

Genève muet face à Zoug

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 22:05

La NHA ne sait plus gagner

La NHA ne sait plus gagner

Hockey    Actualisé le 31.10.2025 - 05:22

Kurashev et Suter s'illustrent

Kurashev et Suter s'illustrent

Hockey    Actualisé le 31.10.2025 - 08:29

Trente ans après, le HCC fête ses héros

Trente ans après, le HCC fête ses héros

Hockey    Actualisé le 31.10.2025 - 10:27

Trois sélections pour le HC La Chaux-de-Fonds

Trois sélections pour le HC La Chaux-de-Fonds

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 12:02

Zurich Lions: Walter Frey cède la présidence à son fils

Zurich Lions: Walter Frey cède la présidence à son fils

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 15:36

Genève muet face à Zoug

Genève muet face à Zoug

Hockey    Actualisé le 30.10.2025 - 22:05

La NHA ne sait plus gagner

La NHA ne sait plus gagner

Hockey    Actualisé le 31.10.2025 - 05:22