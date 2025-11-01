Le HC Uni renoue avec la victoire

Le HC Neuchâtel Université renoue avec la victoire prend la tête du classement de 1re ligue. Les joueurs d’Eric Lamoureux ont battu Prilly Black Panthers 4-2 vendredi soir en terre vaudoise.

Le HC Uni est bien entré dans son match en inscrivant deux buts en moins de deux minutes. Le premier par Max Stehlin après 28’’ de jeu, le deuxième par Arthur Pittet 1’12’’ plus tard. Ensuite les Neuchâtelois on fait la course en tête tout au long de la partie. Les Vaudois ont réduit l’écart en milieu de 1re période, mais Quentin Pecaut a redonné deux longueurs d’avance aux siens lors du 2e tiers-temps. Dans la dernière période, Prilly a espéré une égalisation en inscrivant le 3-2 (56’12’’), mais les Aigles ont rapidement douché ces espoirs moins d’une minute plus tard, lorsque Nicolas Finger a marqué le 4-2.

Au classement, le HC Neuchâtel Université est désormais 1er avec un point d’avance sur les Düdingen Bulls. Prochaine rencontre pour les Neuchâtelois : samedi 15 novembre à domicile contre Wiki-Münsingen. /lgn