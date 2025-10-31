Trente ans après, le HCC fête ses héros

Les Mélèzes passent en mode nostalgie. Le HC La Chaux-de-Fonds organise une soirée spéciale à l’occasion de la venue des GCK Lions vendredi soir en Swiss League de hockey sur glace. Le club de la Métropole horlogère a prévu des célébrations dans le cadre des 30 ans de la promotion de 1995-1996. Au programme, la présentation du 3e maillot officiel de la saison, une cérémonie d’avant-match et, surtout, la présence de nombreux joueurs ayant participé à la montée il y a trois décennies.

Parmi les héros de 1996, le capitaine d’alors, Boris Leimgruber, se souvient encore de cette saison pas comme les autres. « On a vécu une saison hors du commun », se remémore l’ancien attaquant.