Trente ans après, le HCC fête ses héros

À l’occasion de son match de championnat face au GCK Lions ce vendredi, le HC La Chaux-de-Fonds organise une soirée spéciale. Le club de Swiss League a prévu des célébrations en hommage à la promotion de 1996.
Les Mélèzes passent en mode nostalgie. Le HC La Chaux-de-Fonds organise une soirée spéciale à l’occasion de la venue des GCK Lions vendredi soir en Swiss League de hockey sur glace. Le club de la Métropole horlogère a prévu des célébrations dans le cadre des 30 ans de la promotion de 1995-1996. Au programme, la présentation du 3e maillot officiel de la saison, une cérémonie d’avant-match et, surtout, la présence de nombreux joueurs ayant participé à la montée il y a trois décennies.
Parmi les héros de 1996, le capitaine d’alors, Boris Leimgruber, se souvient encore de cette saison pas comme les autres. « On a vécu une saison hors du commun », se remémore l’ancien attaquant.
Boris Leimgruber : « Ça rappelle de bons souvenirs, c’était l’année ou tout a fonctionné. »
Un retour « gravé à tout jamais »
C’est précisément le 26 mars 1996 que le HC La Chaux-de-Fonds décroche une promotion historique en battant Grasshopper 4-3. Après avoir soulevé la « très lourde » coupe en terre zurichoise, les Abeilles sont revenues jusqu’aux Mélèzes. « Quand on est arrivé vers une heure du matin, il y avait 3'000 personnes qui nous attendaient. C’était l’apothéose », se souvient l’ancien capitaine.
Soulever la coupe aux Mélèzes, c’est un souvenir gravé à jamais. On a vu que plein de monde attendait ce moment-là. »
Ce vendredi soir aux Mélèzes, ce sont presque tous les anciens joueurs du HCC de 1996 qui seront réunis. « On va se remémorer tous ces souvenirs et voir comme on a changé. Ça va être marrant de se revoir », sourit Boris Leimgruber.
En espérant que la formation, actuelle, du HC La Chaux-de-Fonds parviendra à leur rendre hommage en engrangeant trois points face aux GCK Lions. Le coup d’envoi de cette partie est programmé à 19h45. Un match à suivre sur RTN dès 19h30 avec le commentaire de Marcel Neuenschwander. /gjo