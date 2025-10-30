Trois sélections pour le HC La Chaux-de-Fonds

Le club de Swiss League de hockey sur glace annonce jeudi que Toms Andersons, Oliver Achermann ...
Le club de Swiss League de hockey sur glace annonce jeudi que Toms Andersons, Oliver Achermann et Loan Burkhalter rejoindront leur équipe nationale la semaine prochaine lors de la trêve internationale.

Le capitaine du HC La Chaux-de-Fonds, Toms Andersons, aura une nouvelle fois l'honneur de porter le maillot national. (Photo : Bertrand Pfaff) Le capitaine du HC La Chaux-de-Fonds, Toms Andersons, aura une nouvelle fois l'honneur de porter le maillot national. (Photo : Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds aura une pause, mais pas tous ses joueurs. Le club de Swiss League de hockey sur glace annonce jeudi que trois de ses Abeilles rejoindront leur équipe nationale lors de la trêve internationale prévue la semaine prochaine. Toms Andersons rejoindra l’équipe de Lettonie, Oliver Achermann est convoqué avec l’Autriche et le jeune Loan Burkhalter jouera sous les couleurs de l’équipe de Suisse des moins de 18 ans. /gjo


 

