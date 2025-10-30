Le HC Uni n’a pas réussi à sauver son match

Un revers à domicile pour le HC Neuchâtel Université. Mercredi, en 1re Ligue de hockey sur glace, les Aigles se sont inclinés 2-1 après prolongations face au EHC Saastal. Devant les 103 spectateurs massés aux Patinoires du Littoral, ils étaient pourtant parvenus à arracher les prolongations grâce à un but de Thomas Hoffmann dans les dernières secondes de jeu, mais ce sont les Hauts-Valaisans qui ont finalement marqué le but victorieux.

Au classement, le HC Uni est troisième avec 14 points. Prochain match pour l’équipe : vendredi 20h sur la glace du HC Prilly Black Panthers. /jhi