Le HC La Chaux-de-Fonds gagne son combat contre Olten

Les Abeilles se sont imposées 3-2 au Kleinholz mardi soir en Swiss League de hockey sur glace ...
Le HC La Chaux-de-Fonds gagne son combat contre Olten

Les Abeilles se sont imposées 3-2 au Kleinholz mardi soir en Swiss League de hockey sur glace.

Toms Andersons du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff) Toms Andersons du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff)

Dans une rencontre serrée, le HC La Chaux-de-Fonds s’est montré résilient mardi soir. Les hommes de Louis Matte ont battu Olten 3-2 au Kleinholz dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace. Développement suit. /jam


 

Actualités suivantes

National League: Genève-Servette donne la leçon à Davos

National League: Genève-Servette donne la leçon à Davos

Hockey    Actualisé le 28.10.2025 - 22:15

Jonas Taibel signe à Fribourg pour quatre ans

Jonas Taibel signe à Fribourg pour quatre ans

Hockey    Actualisé le 28.10.2025 - 13:38

Sklenicka obtient une prolongation de contrat

Sklenicka obtient une prolongation de contrat

Hockey    Actualisé le 27.10.2025 - 14:58

Un but et la première étoile pour Fiala

Un but et la première étoile pour Fiala

Hockey    Actualisé le 27.10.2025 - 07:15

Articles les plus lus

NHL: et de huit pour les New Jersey Devils

NHL: et de huit pour les New Jersey Devils

Hockey    Actualisé le 26.10.2025 - 21:04

Un but et la première étoile pour Fiala

Un but et la première étoile pour Fiala

Hockey    Actualisé le 27.10.2025 - 07:15

Sklenicka obtient une prolongation de contrat

Sklenicka obtient une prolongation de contrat

Hockey    Actualisé le 27.10.2025 - 14:58

Jonas Taibel signe à Fribourg pour quatre ans

Jonas Taibel signe à Fribourg pour quatre ans

Hockey    Actualisé le 28.10.2025 - 13:38

NHL: et de huit pour les New Jersey Devils

NHL: et de huit pour les New Jersey Devils

Hockey    Actualisé le 26.10.2025 - 21:04

Défaite après une fin de match épique pour le HCC

Défaite après une fin de match épique pour le HCC

Hockey    Actualisé le 26.10.2025 - 21:47

Un but et la première étoile pour Fiala

Un but et la première étoile pour Fiala

Hockey    Actualisé le 27.10.2025 - 07:15

Sklenicka obtient une prolongation de contrat

Sklenicka obtient une prolongation de contrat

Hockey    Actualisé le 27.10.2025 - 14:58

Une première défaite pour Akira Schmid

Une première défaite pour Akira Schmid

Hockey    Actualisé le 26.10.2025 - 06:43

Le HC Neuchâtel Université tutoie les sommets

Le HC Neuchâtel Université tutoie les sommets

Hockey    Actualisé le 26.10.2025 - 10:39

NHL: et de huit pour les New Jersey Devils

NHL: et de huit pour les New Jersey Devils

Hockey    Actualisé le 26.10.2025 - 21:04

Défaite après une fin de match épique pour le HCC

Défaite après une fin de match épique pour le HCC

Hockey    Actualisé le 26.10.2025 - 21:47