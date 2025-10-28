Le HC La Chaux-de-Fonds gagne son combat contre Olten

Les Abeilles se sont imposées 3-2 au Kleinholz mardi soir en Swiss League de hockey sur glace.
Toms Andersons du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff)
Dans une rencontre serrée, le HC La Chaux-de-Fonds s’est montré résilient mardi soir. Les hommes de Louis Matte ont battu Olten 3-2 au Kleinholz dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace. Développement suit. /jam
