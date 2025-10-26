Le HC Neuchâtel Université tutoie les sommets

En s’imposant 5-2 à Adelboden, le club du Littoral s’est rapproché de la tête, en 1re ligue ...
Le HC Neuchâtel Université tutoie les sommets

En s’imposant 5-2 à Adelboden, le club du Littoral s’est rapproché de la tête, en 1re ligue de hockey sur glace. Il compte une longueur de retard sur le leader Martigny, avec un match en moins.

Le HC Neuchâtel Université paraît solide cette année.  (Photo : Bertrand Pfaff) Le HC Neuchâtel Université paraît solide cette année.  (Photo : Bertrand Pfaff)

Le HC Neuchâtel Université poursuit sa marche en avant, dans le cadre du championnat de 1re ligue de hockey sur glace. La formation d’Eric Lamoureux a disposé d’Adelboden 5-2, samedi dans l’Oberland bernois.

Elle a pris les devants dès la première période à la suite des réussites de Loïc Vögeli (9e minute) et Kevin Marion (12e). A la mi-match, l’affaire paraissait entendue. Les universitaires neuchâtelois menaient 4-0, Stéphane Morin (23e) et Quentin Schnegg (31e) perçant les filets à leur tour. Le cinquième but est tombé dans l’ultime période : il était l’œuvre de Sven Henry (44e).

Le HC Neuchâtel Université talonne désormais Martigny dans le haut de classement, avec un point de retard sur les Valaisans mais aussi un match en moins. /mne


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Une première défaite pour Akira Schmid

Une première défaite pour Akira Schmid

Hockey    Actualisé le 26.10.2025 - 06:43

National League: Sandro Schmid quatre ans de plus à Fribourg

National League: Sandro Schmid quatre ans de plus à Fribourg

Hockey    Actualisé le 25.10.2025 - 20:23

Un 7e succès d'affilée pour les Devils

Un 7e succès d'affilée pour les Devils

Hockey    Actualisé le 25.10.2025 - 07:27

National League: Fribourg et le LHC gagnent, Genève et Ajoie battus

National League: Fribourg et le LHC gagnent, Genève et Ajoie battus

Hockey    Actualisé le 24.10.2025 - 22:53

Articles les plus lus

National League: Fribourg et le LHC gagnent, Genève et Ajoie battus

National League: Fribourg et le LHC gagnent, Genève et Ajoie battus

Hockey    Actualisé le 24.10.2025 - 22:53

En quelques minutes, le HCC retourne le match et fait plier Thurgovie

En quelques minutes, le HCC retourne le match et fait plier Thurgovie

Hockey    Actualisé le 25.10.2025 - 00:34

Un 7e succès d'affilée pour les Devils

Un 7e succès d'affilée pour les Devils

Hockey    Actualisé le 25.10.2025 - 07:27

National League: Sandro Schmid quatre ans de plus à Fribourg

National League: Sandro Schmid quatre ans de plus à Fribourg

Hockey    Actualisé le 25.10.2025 - 20:23

Un match au sommet pour le HC La Chaux-de-Fonds

Un match au sommet pour le HC La Chaux-de-Fonds

Hockey    Actualisé le 24.10.2025 - 10:00

National League: Fribourg et le LHC gagnent, Genève et Ajoie battus

National League: Fribourg et le LHC gagnent, Genève et Ajoie battus

Hockey    Actualisé le 24.10.2025 - 22:53

En quelques minutes, le HCC retourne le match et fait plier Thurgovie

En quelques minutes, le HCC retourne le match et fait plier Thurgovie

Hockey    Actualisé le 25.10.2025 - 00:34

Un 7e succès d'affilée pour les Devils

Un 7e succès d'affilée pour les Devils

Hockey    Actualisé le 25.10.2025 - 07:27

Défaite à domicile pour la NHA

Défaite à domicile pour la NHA

Hockey    Actualisé le 24.10.2025 - 07:16

NHL: Suter marque encore, Josi et Nashville gagnent enfin

NHL: Suter marque encore, Josi et Nashville gagnent enfin

Hockey    Actualisé le 24.10.2025 - 08:45

Un match au sommet pour le HC La Chaux-de-Fonds

Un match au sommet pour le HC La Chaux-de-Fonds

Hockey    Actualisé le 24.10.2025 - 10:00

En quelques minutes, le HCC retourne le match et fait plier Thurgovie

En quelques minutes, le HCC retourne le match et fait plier Thurgovie

Hockey    Actualisé le 25.10.2025 - 00:34