Le HC Neuchâtel Université tutoie les sommets

Le HC Neuchâtel Université poursuit sa marche en avant, dans le cadre du championnat de 1re ligue de hockey sur glace. La formation d’Eric Lamoureux a disposé d’Adelboden 5-2, samedi dans l’Oberland bernois.

Elle a pris les devants dès la première période à la suite des réussites de Loïc Vögeli (9e minute) et Kevin Marion (12e). A la mi-match, l’affaire paraissait entendue. Les universitaires neuchâtelois menaient 4-0, Stéphane Morin (23e) et Quentin Schnegg (31e) perçant les filets à leur tour. Le cinquième but est tombé dans l’ultime période : il était l’œuvre de Sven Henry (44e).

Le HC Neuchâtel Université talonne désormais Martigny dans le haut de classement, avec un point de retard sur les Valaisans mais aussi un match en moins. /mne