Défaite après une fin de match épique pour le HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est incliné 4-3 après les tirs au but face à Winterthour dimanche ...
Défaite après une fin de match épique pour le HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds s’est incliné 4-3 après les tirs au but face à Winterthour dimanche en fin d’après-midi.

Lucas Matewa du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff) Lucas Matewa du HC La Chaux-de-Fonds. (photo : Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds défait sur le fil. Les Abeilles n’ont pas confirmé dimanche leur victoire renversante de vendredi soir face au leader Thurgovie. Les joueurs de Louis Matte se sont inclinés 4-3 après les tirs au but sur la glace de Winterthour.

La fin de match a été particulièrement riche en rebondissements. Après l’ouverture de score de Toms Andersons en première période, les Chaux-de-Fonniers étaient menés 3-1 à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Mais ils ont réussi à accrocher la prolongation grâce à deux buts inscrits à 6 contre 5. / lre

Développement suit


 

