Un match au sommet pour le HC La Chaux-de-Fonds

Un duel de haut de tableau pour le HC La Chaux-de-Fonds. Les Abeilles défient le leader Thurgovie vendredi aux Mélèzes en Swiss League de hockey sur glace. Battue par la formation de Weinfelden il y a quelques semaines, la troupe de Louis Matte a soif de revanche. De plus, les Chaux-de-Fonniers, actuellement troisièmes, pourraient se rapprocher sérieusement de la tête en cas de succès. « C’est un match important », admet le coach du HCC, Louis Matte. « Ce n’est pas l’équipe qui marque le plus de buts, mais c’est celle qui en donne le moins. Ils sont très bien organisés », analyse le technicien des Mélèzes.