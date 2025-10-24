Un match au sommet pour le HC La Chaux-de-Fonds

La troupe des Mélèzes accueille ce vendredi Thurgovie, le leader de Swiss League de hockey ...
Un match au sommet pour le HC La Chaux-de-Fonds

La troupe des Mélèzes accueille ce vendredi Thurgovie, le leader de Swiss League de hockey sur glace. Les Abeilles auront fort à faire face à une formation solide défensivement et qui n’a perdu qu’un seul match cette saison.

Le HC La Chaux-de-Fonds à l'occasion de prendre sa revanche vendredi face à Thurgovie. (Photo : Bertrand Pfaff) Le HC La Chaux-de-Fonds à l'occasion de prendre sa revanche vendredi face à Thurgovie. (Photo : Bertrand Pfaff)

Un duel de haut de tableau pour le HC La Chaux-de-Fonds. Les Abeilles défient le leader Thurgovie vendredi aux Mélèzes en Swiss League de hockey sur glace. Battue par la formation de Weinfelden il y a quelques semaines, la troupe de Louis Matte a soif de revanche. De plus, les Chaux-de-Fonniers, actuellement troisièmes, pourraient se rapprocher sérieusement de la tête en cas de succès. « C’est un match important », admet le coach du HCC, Louis Matte. « Ce n’est pas l’équipe qui marque le plus de buts, mais c’est celle qui en donne le moins. Ils sont très bien organisés », analyse le technicien des Mélèzes.

Louis Matte : « Thurgovie a remporté douze matches consécutifs. Mais nous avons l’objectif de battre toutes les équipes cette saison. »

Siège de leader dans le viseur

Face à la meilleure défense du championnat, le HCC devra redoubler d’efforts pour tenter de l’emporter. Mais si elles s'imposent, les Abeilles réaliseraient une bonne opération au classement en revenant à trois points de Thurgovie et de son siège de leader. Une position qu’il est plus difficile d’atteindre que ces dernières années, selon Louis Matte : « Il y a beaucoup de matches très serrés, qui se jouent en prolongations ou aux tirs au but. Ça montre la concurrence et la parité de la ligue. »

« On vise toujours plus haut. »

Cette rencontre entre le HC La Chaux-de-Fonds et Thurgovie est programmée vendredi soir aux Mélèzes dès 19h45. Un match au sommet à suivre sur RTN dès 19h30 avec le commentaire de Yannick Frossard. /gjo


 

Fait partie du dossier «HC La Chaux-de-Fonds»

