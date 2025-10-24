En quelques minutes, le HCC retourne le match et fait plier Thurgovie

Les hommes de Louis Matte se sont imposés 3-2 contre le leader de Swiss League vendredi soir ...
En quelques minutes, le HCC retourne le match et fait plier Thurgovie

Les hommes de Louis Matte se sont imposés 3-2 contre le leader de Swiss League vendredi soir à la patinoire des Mélèzes.

Damian Gehringer (Photo : Bertrand Pfaff) Damian Gehringer (Photo : Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds signe une victoire de caractère vendredi soir aux Mélèzes. Les Abeilles ont battu le leader de Swiss League Thurgovie 3-2 au terme d’une partie renversante. Mené à 10 minutes de la fin du match, c’est Damian Gehringer qui a sonné la révolte en inscrivant le 2-2, son premier but avec le HCC. Développement suit. /jam


 

