En quelques minutes, le HCC retourne le match et fait plier Thurgovie

Le HC La Chaux-de-Fonds signe une victoire de caractère vendredi soir aux Mélèzes. Les Abeilles ont battu le leader de Swiss League Thurgovie 3-2 au terme d’une partie renversante. Mené à 10 minutes de la fin du match, c’est Damian Gehringer qui a sonné la révolte en inscrivant le 2-2, son premier but avec le HCC. Développement suit. /jam