Le hockey en quête d’un nouvel élan dans la région

Une nouvelle école de hockey sur glace dans les Montagnes neuchâteloises. C’est le projet porté par les clubs du Locle et des Ponts-de-Martel. Une séance d’initiation ouverte aux enfants de trois à huit ans a eu lieu samedi à la patinoire du Communal.
Le hockey sur glace veut séduire les jeunes de la région. Une séance d’initiation ouverte aux enfants de trois à huit ans a eu lieu samedi à la patinoire du Locle. Le projet : créer une nouvelle école de hockey en collaboration avec le club des Ponts-de-Martel. Le programme de l'entrainement était fourni. Les jeunes présents ont eu l'occasion de réaliser des parcours où le puck était remplacé par une peluche, sans oublier le traditionnel « match de fin» contre les parents et les entraineurs encadrant la séance découverte. L’initiative est soutenue par le HC La Chaux-de-Fonds et son académie. Le club de la Métropole horlogère centralise aujourd’hui la plupart des équipes juniors de la région, mais ses capacités d’encadrement arrivent à saturation. « On avait atteint l’effectif maximal pour effectuer un travail correct auprès des jeunes », relève Gaëtan Augsburger, directeur technique du mouvement junior du HCC et organisateur de l’événement.
Participation timide
Sur le papier, le projet a de quoi réjouir les passionnés de hockey de la région. Néanmoins, lors de cette première initiation, l’afflux de jeunes hockeyeurs était mince et la patinoire était principalement remplie de juniors de la HCC Academy maitrisant manifestement déjà le maniement de la crosse. Au total, seulement deux curieux ont enfilé les patins pour découvrir le hockey sur glace. « Il y a forcément un peu de déception, mais on a quand même envie de croire au projet », glisse Gaëtan Augsburger.
Gaëtan Augsburger : « On veut remettre de la vie dans ces patinoires. »
Un encadrement essentiel
Du côté des membres du HC Le Locle présents pour l’occasion, le constat est le même. « C’est dommage qu’il y ait eu peu d’inscriptions, mais tous les enfants avaient le sourire, ça compte aussi », relativise Lionel Droxler, président du club.
Afin d’encadrer la séance, certains joueurs du HC Le Locle ont fait le déplacement. Un geste nécessaire et un signal clé pour la mise en place d’un tel projet. « C’est sûr que sans ressources humaines cela devient compliqué », souligne le Neuchâtelois. Outre le besoin en personnel, le hockey sur glace est également un sport qui demande de l’équipement. Un aspect dont le président du club des Montagnes neuchâteloises est bien conscient. « On a des équipements à disposition pour les enfants, notre but est de les mettre sur les rails à moindre coûts », confirme Lionel Droxler.
Lionel Droxler : « On essaye au maximum d'offrir des prestations à moindre coûts .»
La prochaine séance d’initiation aura lieu samedi prochain à la patinoire du Bugnon aux Ponts-de-Martel./Ave