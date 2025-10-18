Le hockey en quête d’un nouvel élan dans la région

Le hockey sur glace veut séduire les jeunes de la région. Une séance d’initiation ouverte aux enfants de trois à huit ans a eu lieu samedi à la patinoire du Locle. Le projet : créer une nouvelle école de hockey en collaboration avec le club des Ponts-de-Martel. Le programme de l'entrainement était fourni. Les jeunes présents ont eu l'occasion de réaliser des parcours où le puck était remplacé par une peluche, sans oublier le traditionnel « match de fin» contre les parents et les entraineurs encadrant la séance découverte. L’initiative est soutenue par le HC La Chaux-de-Fonds et son académie. Le club de la Métropole horlogère centralise aujourd’hui la plupart des équipes juniors de la région, mais ses capacités d’encadrement arrivent à saturation. « On avait atteint l’effectif maximal pour effectuer un travail correct auprès des jeunes », relève Gaëtan Augsburger, directeur technique du mouvement junior du HCC et organisateur de l’événement.





Participation timide

Sur le papier, le projet a de quoi réjouir les passionnés de hockey de la région. Néanmoins, lors de cette première initiation, l’afflux de jeunes hockeyeurs était mince et la patinoire était principalement remplie de juniors de la HCC Academy maitrisant manifestement déjà le maniement de la crosse. Au total, seulement deux curieux ont enfilé les patins pour découvrir le hockey sur glace. « Il y a forcément un peu de déception, mais on a quand même envie de croire au projet », glisse Gaëtan Augsburger.