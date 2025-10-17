Le HCC devra se rendre à Coire en Coupe

Le HC La Chaux-de-Fonds est fixé. La formation des Mélèzes affrontera Coire en quart de finale ...
Le HC La Chaux-de-Fonds est fixé. La formation des Mélèzes affrontera Coire en quart de finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace, la National Cup. La rencontre aura lieu le 12 novembre aux Grisons.

Un long déplacement s'ajoute au calendrier du HCC (photo : archives, Georges Henz). Un long déplacement s'ajoute au calendrier du HCC (photo : archives, Georges Henz).

Un nouveau long déplacement pour le HC La Chaux-de-Fonds. Les Abeilles s’en iront aux Grisons pour défier Coire en quart de finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi et a désigné l’équipe grisonne comme hôte pour cet affrontement entre équipes de Swiss League. Cette rencontre aura lieu le 12 novembre.

Dans les autres quarts de finale de National Cup, le HC Sierre accueillera Arosa, Bellinzone recevra Olten et le Hockey Huttwil, dernier représentant de MyHockey League, défiera Thurgovie à domicile. /gjo


