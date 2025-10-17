Le HCC devra se rendre à Coire en Coupe

Un nouveau long déplacement pour le HC La Chaux-de-Fonds. Les Abeilles s’en iront aux Grisons pour défier Coire en quart de finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi et a désigné l’équipe grisonne comme hôte pour cet affrontement entre équipes de Swiss League. Cette rencontre aura lieu le 12 novembre.

Dans les autres quarts de finale de National Cup, le HC Sierre accueillera Arosa, Bellinzone recevra Olten et le Hockey Huttwil, dernier représentant de MyHockey League, défiera Thurgovie à domicile. /gjo