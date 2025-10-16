Le HCC assure et passe en quart de finale

Le HC La Chaux-de-Fonds a logiquement disposé du HC Martigny, pensionnaire de 1re ligue de hockey sur glace, 10-1 mercredi soir en huitième de finale de la Coupe de Suisse, la National Cup.
Le HC La Chaux-de-Fonds poursuit sa route en Coupe de Suisse. Le club des Mélèzes s’est aisément imposé 10-1 face au HC Martigny mercredi soir en huitième de finale de la National Cup de hockey sur glace. À la patinoire du Forum d’Octodure, les Abeilles ont eu besoin de 17 minutes avant d’allumer la mèche puis de dérouler face à la formation valaisanne de 1re ligue. « On a eu un peu de peine au début, mais une fois qu’on a mis trois goals, ça nous a un peu libérés », analysait le défenseur du HCC Anthony Huguenin.
Anthony Huguenin : « On a montré les muscles quand il le fallait et on a fait le boulot. Vivement la suite ! »
Près de deux ans après leur dernier duel face à l’ancien pensionnaire de Swiss League, les joueurs chaux-de-fonniers ont pu se faire plaisir offensivement. Thibault Frossard, Yoann Imesch, Anthony Huguenin, Tim Grossniklaus, Evgenï Chiriaev, David Eugster, Gilian Kohler et Noah Böhler ont participé au festival de buts des Abeilles.
Grâce à ce succès, le HC La Chaux-de-Fonds poursuit sa route et la défense de son titre en National Cup. Son prochain adversaire sera connu vendredi. /gjo