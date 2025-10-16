Le HCC assure et passe en quart de finale

Près de deux ans après leur dernier duel face à l’ancien pensionnaire de Swiss League, les joueurs chaux-de-fonniers ont pu se faire plaisir offensivement. Thibault Frossard, Yoann Imesch, Anthony Huguenin, Tim Grossniklaus, Evgenï Chiriaev, David Eugster, Gilian Kohler et Noah Böhler ont participé au festival de buts des Abeilles.

Grâce à ce succès, le HC La Chaux-de-Fonds poursuit sa route et la défense de son titre en National Cup. Son prochain adversaire sera connu vendredi. /gjo