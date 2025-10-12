Le HC Uni en marque sept à Meyrin

Victoire du HC Neuchâtel Université à Meyrin, samedi soir en 1re ligue de hockey sur glace. Les Aigles ont poursuivi leur bon début de saison en s'imposant 7-3. Mais ils ont dû attendre la 57e minute de jeu pour se mettre définitivement à l’abri. Les Neuchâtelois ont pu compter sur cinq buteurs différents. Ils sont 2es du classement du groupe ouest avec 10 points en 4 matches. /vco