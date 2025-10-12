Le HC Uni en marque sept à Meyrin

Le HC Université Neuchâtel poursuit son bon début de saison en 1re ligue de hockey sur glace ...
Le HC Uni en marque sept à Meyrin

Le HC Université Neuchâtel poursuit son bon début de saison en 1re ligue de hockey sur glace, mais les Aigles ont dû attendre longtemps samedi avant de se mettre à l'abri face à Meyrin (7-3).

Théry Leuba et le HC Neuchâtel Université ont marqué sept fois samedi soir (photo : archives, Bertrand Pfaff). Théry Leuba et le HC Neuchâtel Université ont marqué sept fois samedi soir (photo : archives, Bertrand Pfaff).

Victoire du HC Neuchâtel Université à Meyrin, samedi soir en 1re ligue de hockey sur glace. Les Aigles ont poursuivi leur bon début de saison en s'imposant 7-3. Mais ils ont dû attendre la 57e minute de jeu pour se mettre définitivement à l’abri. Les Neuchâtelois ont pu compter sur cinq buteurs différents. Ils sont 2es du classement du groupe ouest avec 10 points en 4 matches. /vco


 

