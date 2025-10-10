Le HC La Chaux-de-Fonds s’impose face à Coire

Le HC La Chaux-de-Fonds impose sa loi à domicile. Les hommes de Louis Matte ont battu Coire 6-1 vendredi en terre neuchâteloise. Ils ont fait la différence dans le troisième tiers-temps. Il s’agit de leur 7e victoire en 9 matches depuis le début de la saison en Swiss League de hockey sur glace. Développement suit. /Sdu