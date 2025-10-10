Le HC La Chaux-de-Fonds s’impose face à Coire

Les Abeilles ont pris le meilleur sur Coire 6-1 vendredi aux Mélèzes dans le championnat de ...
Le HC La Chaux-de-Fonds s’impose face à Coire

Les Abeilles ont pris le meilleur sur Coire 6-1 vendredi aux Mélèzes dans le championnat de Swiss League de hockey sur glace. 

Le HC La Chaux-de-Fonds s'impose devant 2'789 spectateurs à la Patinoire des Mélèzes (Photo : Bertrand Pfaff) Le HC La Chaux-de-Fonds s'impose devant 2'789 spectateurs à la Patinoire des Mélèzes (Photo : Bertrand Pfaff)

Le HC La Chaux-de-Fonds impose sa loi à domicile. Les hommes de Louis Matte ont battu Coire 6-1 vendredi en terre neuchâteloise. Ils ont fait la différence dans le troisième tiers-temps. Il s’agit de leur 7e victoire en 9 matches depuis le début de la saison en Swiss League de hockey sur glace. Développement suit. /Sdu


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Un assist pour Josi pour son premier match depuis fin février

Un assist pour Josi pour son premier match depuis fin février

Hockey    Actualisé le 10.10.2025 - 07:21

NL: Fribourg-Gottéron s'impose face à Kloten aux tirs au but

NL: Fribourg-Gottéron s'impose face à Kloten aux tirs au but

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 23:05

Rapperswil-Jona: Longue pause forcée pour Pilut

Rapperswil-Jona: Longue pause forcée pour Pilut

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 13:49

Les Kings renversent les Golden Knights

Les Kings renversent les Golden Knights

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 07:39

Articles les plus lus

Le HC Uni égare ses premiers points

Le HC Uni égare ses premiers points

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 05:14

Les Kings renversent les Golden Knights

Les Kings renversent les Golden Knights

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 07:39

Rapperswil-Jona: Longue pause forcée pour Pilut

Rapperswil-Jona: Longue pause forcée pour Pilut

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 13:49

NL: Fribourg-Gottéron s'impose face à Kloten aux tirs au but

NL: Fribourg-Gottéron s'impose face à Kloten aux tirs au but

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 23:05

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 11:37

Le HC Uni égare ses premiers points

Le HC Uni égare ses premiers points

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 05:14

Les Kings renversent les Golden Knights

Les Kings renversent les Golden Knights

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 07:39

Rapperswil-Jona: Longue pause forcée pour Pilut

Rapperswil-Jona: Longue pause forcée pour Pilut

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 13:49

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Hockey    Actualisé le 07.10.2025 - 22:13

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 09:13

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 11:37

Le HC Uni égare ses premiers points

Le HC Uni égare ses premiers points

Hockey    Actualisé le 09.10.2025 - 05:14