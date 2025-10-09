Le HC Uni égare ses premiers points

Défaite du HC Neuchâtel Université en 1re ligue de hockey sur glace. Les Aigles se sont inclinés 3-2 après les tirs au but mercredi soir à domicile face à Guin. Les Neuchâtelois sont à chaque fois revenus au score grâce à Alexis Stengel puis Max Stehlin. Il y avait 2-2 après 60 minutes mais les locaux ont perdu 2-1 aux tirs au but après cinq tentatives pour chaque équipe. Le HC Neuchâtel Université égare ainsi ses premiers points en championnat et prend la deuxième place du classement derrière son adversaire du jour. /vco