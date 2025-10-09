Le HC Uni égare ses premiers points

Les Aigles se sont inclinés de justesse mercredi à domicile contre Guin en 1re ligue de hockey ...
Le HC Uni égare ses premiers points

Les Aigles se sont inclinés de justesse mercredi à domicile contre Guin en 1re ligue de hockey sur glace.

Le HC Université Neuchâtel s'est incliné pour la première fois cette saison en championnat (Photo : archives, Bertrand Pfaff). Le HC Université Neuchâtel s'est incliné pour la première fois cette saison en championnat (Photo : archives, Bertrand Pfaff).

Défaite du HC Neuchâtel Université en 1re ligue de hockey sur glace. Les Aigles se sont inclinés 3-2 après les tirs au but mercredi soir à domicile face à Guin. Les Neuchâtelois sont à chaque fois revenus au score grâce à Alexis Stengel puis Max Stehlin. Il y avait 2-2 après 60 minutes mais les locaux ont perdu 2-1 aux tirs au but après cinq tentatives pour chaque équipe. Le HC Neuchâtel Université égare ainsi ses premiers points en championnat et prend la deuxième place du classement derrière son adversaire du jour. /vco 


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Ambri-Piotta: Luca Cereda et Paolo Duca démissionnent

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 11:37

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 09:13

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Hockey    Actualisé le 07.10.2025 - 22:13

Le HCC s’impose pour son retour à Arosa

Le HCC s’impose pour son retour à Arosa

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 02:58

Articles les plus lus

Josi, Niederreiter et les « Swiss Devils » à l'attaque en NHL

Josi, Niederreiter et les « Swiss Devils » à l'attaque en NHL

Hockey    Actualisé le 07.10.2025 - 05:17

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Hockey    Actualisé le 07.10.2025 - 22:13

Le HCC s’impose pour son retour à Arosa

Le HCC s’impose pour son retour à Arosa

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 02:58

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

NHL: Kevin Fiala marque mais perd pour son premier match

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 09:13

NHL: Connor McDavid prolonge avec les Oilers d'Edmonton

NHL: Connor McDavid prolonge avec les Oilers d'Edmonton

Hockey    Actualisé le 06.10.2025 - 20:49

Josi, Niederreiter et les « Swiss Devils » à l'attaque en NHL

Josi, Niederreiter et les « Swiss Devils » à l'attaque en NHL

Hockey    Actualisé le 07.10.2025 - 05:17

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Zoug s'incline en Finlande, Zurich chez lui

Hockey    Actualisé le 07.10.2025 - 22:13

Le HCC s’impose pour son retour à Arosa

Le HCC s’impose pour son retour à Arosa

Hockey    Actualisé le 08.10.2025 - 02:58

Heinz Ehlers prend la tête du CP Berne

Heinz Ehlers prend la tête du CP Berne

Hockey    Actualisé le 06.10.2025 - 09:41

La NHA s’incline

La NHA s’incline

Hockey    Actualisé le 06.10.2025 - 10:00

NHL: Connor McDavid prolonge avec les Oilers d'Edmonton

NHL: Connor McDavid prolonge avec les Oilers d'Edmonton

Hockey    Actualisé le 06.10.2025 - 20:49

Josi, Niederreiter et les « Swiss Devils » à l'attaque en NHL

Josi, Niederreiter et les « Swiss Devils » à l'attaque en NHL

Hockey    Actualisé le 07.10.2025 - 05:17