Le HCC s’impose pour son retour à Arosa

Le HC La Chaux-de-Fonds est allé s’imposer 4-1 mardi soir à Arosa, dans les Grisons, en Swiss ...
Le HCC s’impose pour son retour à Arosa

Le HC La Chaux-de-Fonds est allé s’imposer 4-1 mardi soir à Arosa, dans les Grisons, en Swiss League de hockey sur glace.

L'entraîneur du HCC Louis Matte (Photo : archives Jonathan Vallat) L'entraîneur du HCC Louis Matte (Photo : archives Jonathan Vallat)

Le HC La Chaux-de-Fonds a remporté son duel mardi soir à Arosa en Swiss League de hockey sur glace. Les Abeilles s’imposent 4-1 pour ce premier face-à-face entre les deux équipes depuis le 24 novembre 1979. Prochain match vendredi pour le HC La Chaux-de-Fonds qui recevra Coire. Un match à suivre en direct sur RTN. Développement suit./fph


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Josi, Niederreiter et les « Swiss Devils » à l'attaque en NHL

Josi, Niederreiter et les « Swiss Devils » à l'attaque en NHL

Hockey    Actualisé le 07.10.2025 - 05:17

NHL: Connor McDavid prolonge avec les Oilers d'Edmonton

NHL: Connor McDavid prolonge avec les Oilers d'Edmonton

Hockey    Actualisé le 06.10.2025 - 20:49

Heinz Ehlers prend la tête du CP Berne

Heinz Ehlers prend la tête du CP Berne

Hockey    Actualisé le 06.10.2025 - 09:41

La NHA s’incline

La NHA s’incline

Hockey    Actualisé le 06.10.2025 - 10:00

Articles les plus lus

Yorick Treille limogé par Genève-Servette

Yorick Treille limogé par Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 05.10.2025 - 20:37

Heinz Ehlers prend la tête du CP Berne

Heinz Ehlers prend la tête du CP Berne

Hockey    Actualisé le 06.10.2025 - 09:41

La NHA s’incline

La NHA s’incline

Hockey    Actualisé le 06.10.2025 - 10:00

NHL: Connor McDavid prolonge avec les Oilers d'Edmonton

NHL: Connor McDavid prolonge avec les Oilers d'Edmonton

Hockey    Actualisé le 06.10.2025 - 20:49

Genève sombre à Bienne

Genève sombre à Bienne

Hockey    Actualisé le 05.10.2025 - 18:11

Yorick Treille limogé par Genève-Servette

Yorick Treille limogé par Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 05.10.2025 - 20:37

Heinz Ehlers prend la tête du CP Berne

Heinz Ehlers prend la tête du CP Berne

Hockey    Actualisé le 06.10.2025 - 09:41

La NHA s’incline

La NHA s’incline

Hockey    Actualisé le 06.10.2025 - 10:00

Lausanne et Fribourg s'inclinent encore

Lausanne et Fribourg s'inclinent encore

Hockey    Actualisé le 04.10.2025 - 22:10

Le HC Neuchâtel Université reste invaincu

Le HC Neuchâtel Université reste invaincu

Hockey    Actualisé le 05.10.2025 - 12:14

Genève sombre à Bienne

Genève sombre à Bienne

Hockey    Actualisé le 05.10.2025 - 18:11

Yorick Treille limogé par Genève-Servette

Yorick Treille limogé par Genève-Servette

Hockey    Actualisé le 05.10.2025 - 20:37