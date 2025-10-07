Le HCC s’impose pour son retour à Arosa

Le HC La Chaux-de-Fonds a remporté son duel mardi soir à Arosa en Swiss League de hockey sur glace. Les Abeilles s’imposent 4-1 pour ce premier face-à-face entre les deux équipes depuis le 24 novembre 1979. Prochain match vendredi pour le HC La Chaux-de-Fonds qui recevra Coire. Un match à suivre en direct sur RTN. Développement suit./fph