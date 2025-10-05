Le HC Neuchâtel Université reste invaincu

HC Neuchâtel Université démarre fort sa saison. Après un succès 5-3 face à Rarogne dimanche dernier, les hockeyeurs du Littoral ont confirmé samedi en battant Monthey 2-1. Les buts neuchâtelois ont été signés par Lionel Heughebaert (8e) et Virgile Thévoz.

Prochain rendez-vous pour les hommes d’Eric Lamoureux : mercredi à domicile contre Guin. Le coup d’envoi sera donné à 20h15. /yca