Le HC Neuchâtel Université reste invaincu

Lors de la deuxième journée de 1re ligue de hockey sur glace, les joueurs du Littoral se sont imposés 2-1 samedi contre Monthey. Ils enchaînent ainsi une deuxième victoire en autant de rencontres cette saison.
HC Neuchâtel Université démarre fort sa saison. Après un succès 5-3 face à Rarogne dimanche dernier, les hockeyeurs du Littoral ont confirmé samedi en battant Monthey 2-1. Les buts neuchâtelois ont été signés par Lionel Heughebaert (8e) et Virgile Thévoz.
Prochain rendez-vous pour les hommes d’Eric Lamoureux : mercredi à domicile contre Guin. Le coup d’envoi sera donné à 20h15. /yca