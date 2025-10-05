Le HC Neuchâtel Université reste invaincu

Lors de la deuxième journée de 1re ligue de hockey sur glace, les joueurs du Littoral se sont ...
Le HC Neuchâtel Université reste invaincu

Lors de la deuxième journée de 1re ligue de hockey sur glace, les joueurs du Littoral se sont imposés 2-1 samedi contre Monthey. Ils enchaînent ainsi une deuxième victoire en autant de rencontres cette saison.

Le HC  Neuchâtel Université continue sur sa lancée en 1re ligue de hockey sur glace. (Photo archives : Bertrand Pfaff) Le HC  Neuchâtel Université continue sur sa lancée en 1re ligue de hockey sur glace. (Photo archives : Bertrand Pfaff)

HC Neuchâtel Université démarre fort sa saison. Après un succès 5-3 face à Rarogne dimanche dernier, les hockeyeurs du Littoral ont confirmé samedi en battant Monthey 2-1. Les buts neuchâtelois ont été signés par Lionel Heughebaert (8e) et Virgile Thévoz.

Prochain rendez-vous pour les hommes d’Eric Lamoureux : mercredi à domicile contre Guin. Le coup d’envoi sera donné à 20h15. /yca


 

