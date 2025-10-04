Le HCC veut « Privet » Julien de cadeaux

Les joueurs du HC La Chaux-de-Fonds ne feront aucun cadeau à Julien Privet. L’ancien hockeyeur du HCC retrouvera, avec le tricot du HC Sierre, la glace des Mélèzes samedi à 19h00. En plus du retour du Fribourgeois en terre neuchâteloise, cette rencontre constitue le premier derby romand de la saison entre les deux leaders de Swiss League.

Pour cette rencontre, le coach des Abeilles Louis Matte s’attend à « un match très très intense ». « Le HC Sierre, c’est une équipe qui forecheck haut en zone et qui te laisse peu d’espace. Il va falloir être bon sur l’exécution », explique le tacticien québécois. Lorsque l’on évoque avec lui le retour de son ancien joueur aux Mélèzes, Louis Matte est clair : il n’y aura aucun traitement de faveur. « On va être physique contre lui, je pense que c’est un joueur qui a de bonnes habiletés et il ne faut pas lui laisser beaucoup d’espace et de temps », ajoute le coach.