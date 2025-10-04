Le HCC veut « Privet » Julien de cadeaux

L’ancien joueur du HC La Chaux-de-Fonds, Julien Privet, reviendra samedi soir à 19h00 dans son ancienne demeure, cette fois-ci avec le maillot du HC Sierre. Ce premier derby romand de la saison de Swiss League promet un beau combat entre les deux co-leaders du championnat.
Les joueurs du HC La Chaux-de-Fonds ne feront aucun cadeau à Julien Privet. L’ancien hockeyeur du HCC retrouvera, avec le tricot du HC Sierre, la glace des Mélèzes samedi à 19h00. En plus du retour du Fribourgeois en terre neuchâteloise, cette rencontre constitue le premier derby romand de la saison entre les deux leaders de Swiss League.
Pour cette rencontre, le coach des Abeilles Louis Matte s’attend à « un match très très intense ». « Le HC Sierre, c’est une équipe qui forecheck haut en zone et qui te laisse peu d’espace. Il va falloir être bon sur l’exécution », explique le tacticien québécois. Lorsque l’on évoque avec lui le retour de son ancien joueur aux Mélèzes, Louis Matte est clair : il n’y aura aucun traitement de faveur. « On va être physique contre lui, je pense que c’est un joueur qui a de bonnes habiletés et il ne faut pas lui laisser beaucoup d’espace et de temps », ajoute le coach.
De son côté, Julien Privet se réjouit de retrouver la glace sur laquelle il a patiné durant plusieurs années. « Ça va être vraiment un match spécial », dit-il. Arrivé aux Mélèzes en provenance du HC Ajoie lors de la saison 2020-2021, il a disputé 215 rencontres et inscrit 36 buts en Swiss League sous le maillot chaux-de-fonnier. Avec les Abeilles, il a notamment remporté à deux reprises le titre de deuxième division ainsi qu’une Coupe de Suisse. « C’est que des beaux souvenirs », se rappelle Julien Privet.
Parti pour Sierre à la fin de la saison dernière afin de « découvrir de nouvelles choses », mais aussi parce que le HCC ne lui avait pas « proposé de contrat longue durée » pourtant souhaité, l’attaquant ne sait pas vraiment à quoi s’attendre concernant l’accueil du public samedi soir. Malgré tout, il se réjouit et dit avoir « hâte de revoir les têtes de La Chaux-de-Fonds ». Avant la rencontre, il laisse d’ailleurs un message à ses anciens « potes » du vestiaire chaux-de-fonnier, avec qui il plaisantera un peu avant le match : « Je veux leur dire qu’on est prêt et qu’on va tout faire pour venir chercher les trois points aux Mélèzes », dit-il en riant.
Le premier derby de la saison entre les deux co-leaders de Swiss League, le HCC et Sierre, sera à vivre en direct sur RTN dès 18h45 avec le commentaire de Yannick Frossard. /yca