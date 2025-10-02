Trois clubs neuchâtelois aux prises en 2e ligue

La cinquième division suisse de hockey sur glace reprend ses droits ce week-end. Neuchâtel Young Sprinters, le CP Fleurier et le HC Star Chaux-de-Fonds seront de la partie. Les entraîneurs neuchâtelois se livrent avant le retour des rencontres de championnat.
C’est une saison pleine de derbys neuchâtelois qui s’annonce en 2e ligue de hockey sur glace. Trois clubs du canton seront alignés dans le groupe Suisse romande (SR) : le CP Fleurier, le HC Star Chaux-de-Fonds et Neuchâtel Young Sprinters. Ils débuteront tous leur championnat ce week-end. Pendant la pause estivale, les entraîneurs des trois équipes ont connu une préparation différente.
Du côté des Neuchâtel Young Sprinters, l’équipe s’est remise à niveau physiquement avec l’aide d’un préparateur professionnel. Le coach de NYS, Pascal Albisetti, relève un bon investissement de ses joueurs durant cette période : « Ça s’est bien passé, avec un entraînement par semaine et beaucoup de présentiel. » Toutefois, il souligne les limites de ce fonctionnement basé sur un seul entraînement hebdomadaire : « C’est un petit peu compliqué de mettre tout en place, mais on va être prêt pour le début du championnat. » Il compte sur un effectif de 20 joueurs pour éviter les play-out. Lorsqu’il évoque le point faible de son équipe, Pascal Albisetti pointe le manque de mise en place tactique, conséquence directe du nombre réduit d’entraînements. En revanche, il sait qu’il pourra compter sur la combativité de ses protégés pour aller chercher des résultats.
Pascal Albisetti : « Avec le contingent qu’on a, oui, on peut éviter les play-out. »
Le couteau entre les dents dans le Vallon
Le CP Fleurier, de son côté, a connu une période mouvementée depuis sa descente en 2e ligue à l’issue de la saison 2023-2024. En avril dernier, il a dû accuser le départ soudain de son coach Nicolas Motreff après trois saisons à la tête de l’équipe. Après une recherche fructueuse, le président du club, Sven Renaud, a trouvé en mai dernier un nouvel entraîneur français pour mener la barque : Thibaut Creuze. Le technicien est arrivé de Delémont, où il a dirigé la première équipe en fin de saison dernière après avoir encadré le mouvement junior durant trois ans.
Celui qui « connaît un petit peu le Val-de-Travers et le club depuis de longues années » dit avoir bien pris ses marques dans le Vallon : « J’ai eu pas mal de travail entre le mouvement junior et l’équipe première, mais la préparation a été complète. » L’objectif de l’équipe cette saison est avant tout de se reconstruire avec des jeunes du cru, comme l’explique le président Sven Renaud. Mais pour l’entraîneur des Fleurisans, il s’agit aussi de viser haut : « Les objectifs, c’est aussi fait pour être placé assez haut, pour savoir pour quoi on travaille, pour quoi on se bat », affirme Thibaut Creuze, qui vise une place parmi les quatre meilleures équipes du championnat.
Thibaut Creuze : « On a eu de quoi travailler sur notre fond de jeu. »
Le HC Star Chaux-de-Fonds attend de voir
En ce qui concerne le troisième pensionnaire neuchâtelois de 2e ligue, le HC Star Chaux-de-Fonds, on ne se fixe pour l’instant aucun objectif précis. « Absolument être dans les deux premiers, play-off, finale, gagner la finale : tout ça c’est beaucoup trop loin », explique Michael Neininger, l’entraîneur des Stelliens. L’ancien joueur du HCC pourra compter sur un effectif solide cette saison : « On a l’équipe qu’on voulait cette année. Avec les joueurs qui sont arrivés, on a une très belle équipe », se réjouit-il. Le coach du HC Star est satisfait de son groupe, prêt à faire son retour en championnat « il y avait de la bonne humeur et du travail bien fait cet été », ajoute-t-il.
Michael Neininger : « Il n’y a pas encore d’objectif fixé. »
Une augmentation du nombtre de matches
À noter que cette saison en 2e ligue, davantage de rencontres de championnat régulier seront programmées, 21 contre 16 en 2024-2025. Ce qui est pour nos entraîneurs neuchâtelois une bonne nouvelle « ça redonne un peu d'intérêt au championnat ». explique Michael Neininger.
Le CP Fleurier débutera sa saison par la réception de Vendlincourt vendredi à 20h30. Le HC Star Chaux-de-Fonds se déplacera à Moutier samedi à 17h30, tandis que Neuchâtel Young Sprinters entamera son championnat à Yverdon samedi à 20h15.
Les derbys s’annoncent chauds
Lors de leurs interviews respectifs, nous avons demandé aux trois coachs de laisser un petit message à leurs adversaires neuchâtelois. Voici leurs mots :
Thibaut Creuze : « Je leur souhaite bon combat à l’avance parce que nous on sera prêt. »
Michael Neininger : « Le hockey, c’est fantastique. »
Pascal Albisetti : « Ce sera de belles rencontres animées. »
