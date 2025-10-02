Trois clubs neuchâtelois aux prises en 2e ligue

C’est une saison pleine de derbys neuchâtelois qui s’annonce en 2e ligue de hockey sur glace. Trois clubs du canton seront alignés dans le groupe Suisse romande (SR) : le CP Fleurier, le HC Star Chaux-de-Fonds et Neuchâtel Young Sprinters. Ils débuteront tous leur championnat ce week-end. Pendant la pause estivale, les entraîneurs des trois équipes ont connu une préparation différente.





Du côté des Neuchâtel Young Sprinters, l’équipe s’est remise à niveau physiquement avec l’aide d’un préparateur professionnel. Le coach de NYS, Pascal Albisetti, relève un bon investissement de ses joueurs durant cette période : « Ça s’est bien passé, avec un entraînement par semaine et beaucoup de présentiel. » Toutefois, il souligne les limites de ce fonctionnement basé sur un seul entraînement hebdomadaire : « C’est un petit peu compliqué de mettre tout en place, mais on va être prêt pour le début du championnat. » Il compte sur un effectif de 20 joueurs pour éviter les play-out. Lorsqu’il évoque le point faible de son équipe, Pascal Albisetti pointe le manque de mise en place tactique, conséquence directe du nombre réduit d’entraînements. En revanche, il sait qu’il pourra compter sur la combativité de ses protégés pour aller chercher des résultats.