Le HCC se rendra à Martigny en Coupe

C'est un tirage plutôt favorable : un déplacement en Valais attend le HC La Chaux-de-Fonds en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. La formation de Louis Matte affrontera le HC Martigny en National Cup. Ancienne formation de Swiss League, le club valaisan évolue aujourd'hui en 1re ligue. Cette rencontre sera en principe programmée le mercredi 15 octobre. /mne