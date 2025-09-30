« Entre le HCC et les GCK Lions, tout est différent »

Noah Böhler retient aussi l’engouement qui règne autour du HCC : « À La Chaux-de-Fonds, on dispute les matches en moyenne devant 2'500 – 3'000 spectateurs et on ressent que l’on joue pour quelque chose, pour les fans, pour un club, la ville. Au GCK, je suis déjà heureux quand ma famille se déplace pour me voir. Nous n’avons pas de supporters, personne ne s’intéresse vraiment à nous. »

Si Noah Böhler semble se plaire dans son nouvel environnement, il a aussi dû composer avec un autre système de jeu porté sur la verticalité et la vitesse : « J’ai dû m’adapter. Je me sens de mieux en mieux dans ce système. »