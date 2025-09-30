« Entre le HCC et les GCK Lions, tout est différent »

La popularité des deux clubs est incomparable : Noah Böhler peut le mesurer, à l’heure où le ...
La popularité des deux clubs est incomparable : Noah Böhler peut le mesurer, à l’heure où le HC La Chaux-de-Fonds se rend dans la patinoire des GCK Lions. Cet attaquant de 22 ans a été formé dans le club zurichois. 

Noah Böhler a porté le maillot des GCK avant de rejoindre le HCC. (Photo : GC-eishockey) Noah Böhler a porté le maillot des GCK avant de rejoindre le HCC. (Photo : GC-eishockey)

Noah Böhler de retour dans sa patinoire : le HC La Chaux-de-Fonds affronte les GCK Lions ce mardi soir à 20h à Küssnacht, en Swiss League de hockey sur glace. Formé dans le club zurichois, Noah Böhler a atterri au HCC en début d’exercice. Cet attaquant de 22 ans mesure aujourd’hui toute la différence qu’il existe entre un club de la banlieue zurichoise et un club historique représentatif d’une ville pour ne pas dire d’une région entière. Il ne regrette pas d’avoir rejoint les Mélèzes : « Je souhaitais poursuivre mon développement dans un bon club et aussi découvrir quelque chose de nouveau sportivement et personnellement », explique-t-il. « Jusqu’à maintenant, La Chaux-de-Fonds m’offre cette opportunité. Au GCK, l’objectif est réellement de former des jeunes et ici, on désire avant tout gagner des matches. »

Noah Böhler : « Les objectifs des deux clubs sont vraiment différents. »

Ecouter le son

Noah Böhler retient aussi l’engouement qui règne autour du HCC : « À La Chaux-de-Fonds, on dispute les matches en moyenne devant 2'500 – 3'000 spectateurs et on ressent que l’on joue pour quelque chose, pour les fans, pour un club, la ville. Au GCK, je suis déjà heureux quand ma famille se déplace pour me voir. Nous n’avons pas de supporters, personne ne s’intéresse vraiment à nous. »

Si Noah Böhler semble se plaire dans son nouvel environnement, il a aussi dû composer avec un autre système de jeu porté sur la verticalité et la vitesse : « J’ai dû m’adapter. Je me sens de mieux en mieux dans ce système. »

« Je suis habitué à jouer dans une patinoire vide. »

Ecouter le son

Côté statistiques, en championnat, Noah Böhler a disputé les cinq premiers matches de la saison avec le HCC, inscrivant au passage un but. Il rêve peut-être d'en inscrire un ou deux supplémentaires à ses anciens coéquipiers ce mardi soir. GCK Lions – La Chaux-de-Fonds, une rencontre à suivre en direct sur RTN, dès 19h45. /mne


