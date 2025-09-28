Le feu d'artifice du HC La Chaux-de-Fonds

Le HC Corgémont n’a pas pu éviter la raclée samedi en 16es de finale de la Coupe de Suisse (National Cup) de hockey sur glace. Devant 900 spectateurs à St-Imier, ce club de 3e ligue du Jura bernois a été fessé 15-0 par le HC La Chaux-de-Fonds. C'est le défenseur Arnaud Jaquet qui a ouvert les feux, en inscrivant le premier but après moins d'une minute de jeu. /mne