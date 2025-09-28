Le HC Uni réussi son entrée

C’est un départ idéal pour le HC Neuchâtel Université. À domicile, le club du Littoral a dominé le HC Rarogne 5-3 pour son premier match de la saison, en 1ère ligue de hockey sur glace. Aux Patinoires du Littoral, devant 101 spectateurs, les Aigles ont tenu leur adversaire à distance durant toute la partie. À la demi-heure de jeu, les hommes d’Eric Lamoureux menaient déjà 3-0. Alors qu’on aurait pu croire au réveil des Valaisans lors de la réduction du score à 3-1, peu avant la fin du deuxième tiers, les Neuchâtelois n’ont pas laissé le doute s’installer. Alexis Stengel, à l’origine de l’ouverture du score et Max Stehlin ont porté l’addition à 5-1. Le HC Rarogne n’a toutefois pas lâché le morceau en inscrivant coup sur coup deux buts en fin de partie.

Prochain rendez-vous pour le HC Neuchâtel Université : samedi 4 octobre à domicile contre le HC Morges. /Ave