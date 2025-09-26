Le HC Uni bouté hors de la Coupe de Suisse

L’adversaire du jour était tout simplement trop fort. Le HC Neuchâtel Université, qui milite en première ligue, a été très nettement éliminé jeudi soir en seizièmes de finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Aux Patinoires du Littoral, devant 178 spectateurs, il s’est incliné 7-1 face au HC Franches-Montagnes, une formation de MyHockey League. L’unique réussite neuchâteloise a été l’œuvre de Max Stehlin.

Prochain match pour le HC Uni, samedi dès 17h45 à domicile contre Rarogne, pour l’ouverture du championnat de première ligue. Franches-Montagnes connaîtra son adversaire de 8e de finale de National Cup mardi. /jhi