Le HC Uni bouté hors de la Coupe de Suisse

Le HC Neuchâtel Université a été battu 7-1 jeudi par Franches-Montagnes en 16e de finales de ...
Le HC Uni bouté hors de la Coupe de Suisse

Le HC Neuchâtel Université a été battu 7-1 jeudi par Franches-Montagnes en 16e de finales de la Coupe de Suisse.

Le HC Neuchâtel Université n'a pas tenu le choc. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Le HC Neuchâtel Université n'a pas tenu le choc. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

L’adversaire du jour était tout simplement trop fort. Le HC Neuchâtel Université, qui milite en première ligue, a été très nettement éliminé jeudi soir en seizièmes de finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Aux Patinoires du Littoral, devant 178 spectateurs, il s’est incliné 7-1 face au HC Franches-Montagnes, une formation de MyHockey League. L’unique réussite neuchâteloise a été l’œuvre de Max Stehlin.

Prochain match pour le HC Uni, samedi dès 17h45 à domicile contre Rarogne, pour l’ouverture du championnat de première ligue. Franches-Montagnes connaîtra son adversaire de 8e de finale de National Cup mardi. /jhi


