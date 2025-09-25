Renforcé, le HC Neuchâtel Université vise plus haut

Le HC Neuchâtel Université est prêt à en découdre. La formation d’Eric Lamoureux s’apprête à reprendre la compétition ces prochains jours. Le club de 1re ligue de hockey sur glace affrontera jeudi le HC Franches-Montagnes, pensionnaire de My Hockey League, en 16e de finale de la Coupe de Suisse. Le HC Uni reprendra ensuite le chemin du championnat samedi avec la réception de l’EHC Raron dès 17h45.





De nouvelles ambitions

Le HC Neuchâtel Université reste sur deux saisons relativement semblables. Les Aigles ont, par deux fois, été éliminés des play-off au stade des quarts de finale par Wiki-Münsingen. « J’avais même déjà perdu contre cette équipe il y a trois ans quand je jouais à Saint-Imier », note le désormais capitaine du HC Uni, Stéphane Morin. « Il est temps que je prenne ma revanche ! », rigole-t-il. Et pour y parvenir, le club commence la saison avec un effectif mieux garni que ces dernières années. Le HC Université enregistre l’arrivée du portier Stéphane Panseri, des attaquants Arthur Pittet, Lionel Heughebaert et Luca Mirabile, et des défenseurs Aurélien Mroczek et Virgile Thévoz. Ce dernier, qui évoluait en Swiss League avec Viège il y a encore quelques mois, pourrait bien aider ses nouveaux coéquipiers à atteindre leurs objectifs. « On veut jouer les demi-finales », lance le capitaine Stéphane Morin.