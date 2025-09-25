Renforcé, le HC Neuchâtel Université vise plus haut

Stoppé en quart de finale des play-off de 1re ligue ces deux dernières saisons, le club de ...
Renforcé, le HC Neuchâtel Université vise plus haut

Stoppé en quart de finale des play-off de 1re ligue ces deux dernières saisons, le club de hockey sur glace neuchâtelois entame son exercice 2025/2026 avec un effectif bien garni et l’ambition d’atteindre les demi-finales.

Le capitaine du HC Université Neuchâtel, Stéphane Morin (au centre), et ses coéquipiers veulent faire mieux cette saison. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff) Le capitaine du HC Université Neuchâtel, Stéphane Morin (au centre), et ses coéquipiers veulent faire mieux cette saison. (Photo d'archives : Bertrand Pfaff)

Le HC Neuchâtel Université est prêt à en découdre. La formation d’Eric Lamoureux s’apprête à reprendre la compétition ces prochains jours. Le club de 1re ligue de hockey sur glace affrontera jeudi le HC Franches-Montagnes, pensionnaire de My Hockey League, en 16e de finale de la Coupe de Suisse. Le HC Uni reprendra ensuite le chemin du championnat samedi avec la réception de l’EHC Raron dès 17h45.


De nouvelles ambitions

Le HC Neuchâtel Université reste sur deux saisons relativement semblables. Les Aigles ont, par deux fois, été éliminés des play-off au stade des quarts de finale par Wiki-Münsingen. « J’avais même déjà perdu contre cette équipe il y a trois ans quand je jouais à Saint-Imier », note le désormais capitaine du HC Uni, Stéphane Morin. « Il est temps que je prenne ma revanche ! », rigole-t-il. Et pour y parvenir, le club commence la saison avec un effectif mieux garni que ces dernières années. Le HC Université enregistre l’arrivée du portier Stéphane Panseri, des attaquants Arthur Pittet, Lionel Heughebaert et Luca Mirabile, et des défenseurs Aurélien Mroczek et Virgile Thévoz. Ce dernier, qui évoluait en Swiss League avec Viège il y a encore quelques mois, pourrait bien aider ses nouveaux coéquipiers à atteindre leurs objectifs. « On veut jouer les demi-finales », lance le capitaine Stéphane Morin.

Stéphane Morin : « L’objectif est clairement d’aller plus loin cette saison. »

Ecouter le son

La Coupe en bonus

Avant de se lancer dans le championnat, les Aigles auront donc l’opportunité de se frotter à une formation d’un échelon supérieur en Coupe de Suisse jeudi. Et les hommes d’Eric Lamoureux comptent bien jouer le coup à fond. « Ça reste un derby. Et sur un match, c’est possible de faire quelque chose », estime Stéphane Morin.

« Les matches contre Franches-Montagnes sont toujours intéressants. »

Ecouter le son

Le coup d’envoi de cette rencontre de Coupe de Suisse entre le HC Neuchâtel Université et le HC Franches-Montagnes est programmé jeudi soir à 19h30 aux Patinoires du Littoral. /gjo


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Le HCC s'impose, mais peut mieux faire

Le HCC s'impose, mais peut mieux faire

Hockey    Actualisé le 24.09.2025 - 00:41

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 22:33

Arnaud Jaquet, l’éternel lieutenant du HCC

Arnaud Jaquet, l’éternel lieutenant du HCC

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 09:34

Week-end sans point pour la NHA

Week-end sans point pour la NHA

Hockey    Actualisé le 22.09.2025 - 10:39

Articles les plus lus

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23

Week-end sans point pour la NHA

Week-end sans point pour la NHA

Hockey    Actualisé le 22.09.2025 - 10:39

Arnaud Jaquet, l’éternel lieutenant du HCC

Arnaud Jaquet, l’éternel lieutenant du HCC

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 09:34

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Lausanne, Genève et Fribourg vainqueurs

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 22:33

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 22:29

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23

Week-end sans point pour la NHA

Week-end sans point pour la NHA

Hockey    Actualisé le 22.09.2025 - 10:39

Arnaud Jaquet, l’éternel lieutenant du HCC

Arnaud Jaquet, l’éternel lieutenant du HCC

Hockey    Actualisé le 23.09.2025 - 09:34

Le HCC retrouve son bourreau

Le HCC retrouve son bourreau

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 12:00

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

National League: Lausanne battu, Ajoie gagne enfin

Hockey    Actualisé le 20.09.2025 - 22:29

Cette fois, les Abeilles du HCC se sont juste fait peur contre les Souris d’Olten

Cette fois, les Abeilles du HCC se sont juste fait peur contre les Souris d’Olten

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 00:25

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

National League: Omark fait son retour en Suisse, à Lugano

Hockey    Actualisé le 21.09.2025 - 12:23